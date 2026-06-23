Günümüzde birçok ürün peşin ve taksitli olmak üzere farklı fiyat seçenekleriyle satışa sunuluyor. Bu durum karşısında vatandaşlar, "Bir malın taksit sayısına göre farklı fiyatlarla satılması caiz midir?" sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre belirli şartlar altında bu uygulama dinen uygun kabul ediliyor.

BİR MALIN TAKSİTLİ OLARAK BİRDEN FAZLA FİYATLA SATIŞA SUNULMASI CAİZ MİDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre, bir malın taksit sayısına göre farklı fiyatlarla satışa sunulması caizdir. Örneğin bir ürünün peşin fiyatı bin lira, altı ay vadeli fiyatı bin beş yüz lira ve bir yıl vadeli fiyatı iki bin lira olarak belirlenebilir.

Bu durumda müşteri, sunulan seçeneklerden birini tercih edip kabul ederse yapılan alışveriş geçerli olur. Çünkü satıcı, peşin ya da farklı vadelere göre ödeme seçeneklerini ve fiyatları önceden belirlemekte, alıcı da bunlardan birini seçerek akdi tamamlamaktadır. Böylece satış sırasında malın fiyatı taraflar arasında kesin olarak belirlenmiş olur.

FİYAT BELİRLENMEDEN YAPILAN SATIŞ GEÇERLİ OLUR MU?

Diyanet'in açıklamasına göre alıcı, seçeneklerden herhangi birini tercih edip kabul etmeden sadece "Tamam, aldım" diyerek alışverişi sonuçlandırır ve taraflar bu şekilde ayrılırsa satış geçerli olmaz. Çünkü bu durumda akit sırasında fiyat net olarak belirlenmemiş sayılır.

İslam hukukunda alışveriş akdinin geçerli olabilmesi için satış bedelinin açık ve kesin şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle peşin ya da vadeli seçeneklerden hangisinin tercih edildiği akit esnasında netleştirilmelidir.

23 HAZİRAN 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ

23 Haziran 2026 Salı günü namaz ibadetini yerine getirecek olan Malatyalı vatandaşlar için güncel ezan saatleri şu şekildedir:

İmsak: 03:07

Güneş: 04:57

Öğle: 12:36

İkindi: 16:29

Akşam: 20:01

Yatsı: 21:43