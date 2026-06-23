Türkiye'deki çocuk nüfusunun güncel haritası çıkarıldı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlenen verilere göre, ülke nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturan çocuklar tek bir çatı altında toplansaydı 21,3 milyonluk devasa bir nüfus elde ediliyordu. Metropoller çocuk sayısında rekor kırarken, bölgedeki diğer bazı illerin gerisinde kalan ve göç gibi faktörlerle nüfus yapısı hassaslaşan Malatya, 183 bin 355 çocuk sayısı ile listede yer buldu.

METROPOLLER ZİRVEYİ BIRAKMADI

Açıklanan resmi verilere göre Türkiye'de çocuk nüfusunun en yoğun olduğu ilk üç şehir sırasıyla İstanbul (3.605.154), Ankara (1.299.823) ve Şanlıurfa (980.442) olarak kayıtlara geçti. Sanayileşme, göç alma potansiyeli ve yüksek doğurganlık hızları bu illerin zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

MALATYA BİRÇOK İLİN GERİSİNDE KALDI

Listede Malatya'nın çocuk nüfusu payı ise 183 bin 355 olarak belirlendi. Çevre illerdeki yüksek doğum oranları ve dinamik nüfus yapısı karşısında geride kalan Malatya, çocuk nüfusu bakımından bölgedeki birçok kentin arkasında kaldı. Son yıllarda yaşanan göç hareketleri ve demografik değişimler, kentin çocuk popülasyonunun beklenenin altında seyretmesinde en büyük etken olarak öne çıktı.

Türkiye genelinde çocuk nüfus oranının gelecekte azalacağı tahmin edilirken, Malatya'nın 183 bin seviyesindeki çocuk sayısı, kent için alarm zillerini de beraberinde getiriyor.