Süper Lig'de elde ettiği şampiyonlukların ardından Avrupa sahnesinde de başarı hedefleyen Galatasaray, eksik bölgeleri güçlendirmek adına yoğun bir mesai harcıyor. Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle orta saha rotasyonuna büyük bir önem veriyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz kış transfer döneminde de İstanbul temsilcisinin radarına giren Wolverhampton forması giyen Andre için Ada cephesinde hareketli saatler yaşanıyor.

İNGİLİZLERİN BEKLENTİSİ YİRMİ BEŞ MİLYON AVRO

İngiltere Premier Lig'e veda eden ve bu sebeple yeni sezon kadro planlamasını değiştiren Wolverhampton değerini bulan her oyuncuyla yollarını ayıracak. Ada ekibinin yönetimi Andre için 25 milyon euroluk bonservis belirledi.

FELİPE MELO TAVSİYE ETTİ

Yüksek bonservis beklentisine karşılık Galatasaray kurmayları, pazarlık masasına yirmi milyon avroluk bir bütçeyle oturmanın hesaplarını yapıyor. Mevcut planlamada transferdeki bir numaralı hedef konumunda bulunmasa da Brezilyalı orta sahanın durumu yakından izleniyor. Geçmiş yıllarda sarı kırmızılı formayla unutulmaz başarılara imza atan Felipe Melo'nun da takımın dinamizmini artırması adına bizzat bu ismi yönetime tavsiye ettiği ifade ediliyor.

SÖZLEŞMESİ VE SAHA İÇİ İSTATİSTİKLERİ

Geride bırakılan futbol yılında takımıyla otuz dokuz resmi müsabakada görev alan Andre, sahada kaldığı üç bin yüz yirmi iki dakikalık sürede bir kez gol sevinci yaşadı. İngiliz ekibiyle 4 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel değeri 25 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.