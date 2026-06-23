Depremin ardından yeniden inşa sürecinin en kritik noktası olan Malatya çarşı merkezinde tarihi adımlar atılıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yapımı tamamlanan kalıcı iş yerlerini yerinde inceleyerek, şehir merkezindeki ticari hayatı tamamen değiştirecek yeni kararları kamuoyuyla paylaştı. Esnafla bir araya gelen Başkan Er, geçici dönemden kalıcı döneme geçiş için düğmeye basıldığını ilan etti.

"KONTEYNERLER KALKACAK, DEPREMİN İZİ SİLİNECEK"

Yeni dükkanların hak sahiplerini beklediğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, esnafın kalıcı alanlara taşınması amacıyla konteyner iş yerlerine resmi tebligatların gönderilmeye başlandığını açıkladı. Geçici alanların uzamasının şehirdeki toparlanma algısını geciktirdiğini vurgulayan Er, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımızın bir an önce kalıcı, güvenli ve modern iş yerlerine yerleşmesi için gece gündüz çalışıyoruz. İş yerlerimiz tamamlandı. Konteynerler bölgede kaldıkça, geçici alanlarda kalma eğilimi devam ediyor. Bu algının önüne geçmek adına tüm konteynerlere tebligatlarımızı ulaştırdık. Bu geçici yapılar kalktığında, Malatya'da depremin esamesi kalmayacak."

ÇARŞIDA YENİ DÖNEM KÜMELENME VE STANDART TABELA MODELİ

Malatya’nın köklü ticari hafızasının korunacağına dikkat çeken Başkan Sami Er, Şire Pazarı, Bakırcılar Çarşısı, Kasap Pazarı ve Ayakkabıcılar Pazarı gibi alanların kendi kimlikleriyle var olacağını söyledi. Çarşı merkezinde karmaşa yerine düzen getirecek "Kümelenme Modeli"nin belediye meclisinden onay aldığını belirten Er, yeni dönemde tabela ve sundurmalarda standart uygulamalara geçileceğini, böylece çarşının gerçek değerine kavuşacağını ifade etti.

MALATYA TRAFİĞİNE NEFES 3 BİN 100 ARAÇLIK DEV OTOPARK

Merkezdeki en büyük sorunlardan biri olan otopark ihtiyacına da neşter vuruluyor. Saray Mahallesi ve çarşı bölgesini kapsayan projeyle, toplamda 3 bin 100 araç kapasiteli otopark alanının hayata geçirildiğini müjdeleyen Başkan Er, rezerv alan dışındaki kalan birkaç bölgenin de kentsel dönüşümle hızla tamamlanacağını ekledi.

ULAŞIMDA DEV ADIM TRAMVAY PROJESİNE ONAY ÇIKTI

Malatya vizyon projelerinden biri olan tramvay hattı için de müjdeli haber geldi. Başkan Sami Er, şehir içi ulaşımı büyük ölçüde rahatlatması hedeflenen tramvay projesinin Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından resmen onaylandığını duyurdu. Projenin güzergâh ve yapım takvimine ilişkin detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

ALTAY KIŞLASI VE KİRA FİYATLARINA MÜDAHALE

Deprem sonrası fahiş oranda artan kira fiyatlarına karşı da sessiz kalmadıklarını belirten Başkan Sami Er, özellikle Altay Kışlası bölgesindeki ticari kiralarla ilgili özel bir çalışma yürüttüklerini, esnafı mağdur etmeyecek çözümler üretmek adına istişare toplantılarının devam ettiğini sözlerine ekledi.