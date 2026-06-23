Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MABESEM), geleneksel Türk sanatlarını yaşatmaya ve geleceğe aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda en çok dikkat çeken eğitimlerden biri olan Çini İşlemeci Kursu, hem sanata meraklı vatandaşların odak noktası oldu hem de sağladığı terapi ortamıyla adından söz ettirmeyi başardı. Kursun detaylarını ve yoğun ilgiyi anlatan Çini Seramik Hocası Özge Doğan, geleneksel çini sanatının inceliklerini paylaştı.

"13 ÖĞRENCİMLE BİRLİKTE ÇİZGİLERE HAYAT VERİYORUZ"

Kursun mevcut durumu ve çalışma saatleri hakkında bilgi veren Çini Seramik Hocası Özge Doğan, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Şu anda aktif olarak eğitim alan 13 tane öğrencim var. Çalışmalarımızı sabah saat 09.30 ile öğleden sonra 14.00 arasında gerçekleştiriyoruz" dedi.

"TAHRİRLEME YÖNTEMİYLE ÇİZGİLER ÇEKİYOR, SONRA BOYUYORUZ"

Çini sanatının sabır ve incelik gerektiren aşamalarını tek tek anlatan Doğan, "Çini kursunda ilk olarak seramik yüzeyleri tahrirleme yöntemiyle, yani kontur çizgileri çekerek şekillendiriyoruz. Ardından bu çizdiğimiz desenlerin içini özenle boyuyoruz. En son aşamada ise fırınlama işlemlerimiz var" ifadelerine yer verdi.



"2 YA DA 3 AYDA BİR YENİ KAYIT DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Kurslara olan yoğun talebe ve kayıt süreçlerine de değinen Özge Doğan, sürekli yenilenen bir sirkülasyon olduğunu vurgulayarak, "Kursa talep oldukça fazla. Kayıtlarımızı ise modül sürelerimiz bittikçe açıyoruz. Yani ortalama 2 ayda bir veya 3 ayda bir yeni kayıt dönemi başlatarak yeni kursiyerlerimizi kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK O YAŞ GRUBU VE KADINLAR TERCİH EDİYOR!



Kursiyer profili hakkında çarpıcı bir detayı paylaşan Doğan, çini sanatına en çok kimlerin ilgi gösterdiğini açıklayarak, "Kursumuza başvuranlar genelde orta yaş grubu oluyor. Özellikle kadınlardan gelen talep çok daha fazla" şeklinde konuştu.