20-21 Haziran 2026 tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, Malatya Valiliği koordinasyonunda tüm kurumlarda hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, sınav günü kimlik belgesiyle ilgili beklenmedik sorunlar yaşayabilecek adayların mağdur olmaması adına en kritik adımlardan biri nüfus müdürlükleri cephesinde atıldı. Sınav heyecanının gölgelenmemesi için resmi tatil olan hafta sonunda kapıların açık tutulması kararlaştırıldı.

Sınava giriş için zorunlu olan kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı yıpranan veya bilgilerinde eksiklik fark eden adaylar için nöbetçi müdürlük ve çalışma saatleri şu şekilde planlandı:

-İl genelindeki adayların işlemleri için Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü tam yetkili olarak hizmet verecek.

-Sınavın ilk günü olan 20 Haziran 2026 Cumartesi günü, sabah 07.00’den akşam 17.00’ye kadar kesintisiz işlem yapılabilecek.

-Sınavın ikinci günü olan 21 Haziran 2026 Pazar günü ise mesai yine sabah 07.00’de başlayıp öğleden sonra 15.30’a kadar devam edecek.

BATTALGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ NEREDE?

Battalgazi İlçe Nüfus Müdürlüğü, MATİM İş Merkezi binası içerisinde hizmet veriyor. Açık adres ve konum tarifi şu şekilde:

Açık adres: Sarıcıoğlu Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Yanyolu No:162, 44100 Battalgazi/Malatya

Konum tarifi: Çevre Yolu üzerinde yer alan MATİM İş Merkezi binasının içerisinde bulunuyor. Merkeze yakınlığı sayesinde toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşım sağlanabiliyor.