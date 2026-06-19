Malatya’da lezzeti ve kalitesiyle dünyaca ünlü kayısının en iyi hangi bölgede yetiştiği sorusu, tarım üreticileri ve tüketiciler arasında farklı yorumları beraberinde getiriyor. Coğrafi bilgiler ışığında konuşan uzmanlar ve tecrübeli çiftçiler tek bir bölge yerine, ilçelerin mikroklima özelliklerine göre kalitenin değiştiğini ifade ediyor.

Sektör temsilcileri ve üreticilerin değerlendirmelerine göre, Malatya genelinde öne çıkan iddialar ve yorumlar şu şekilde:

AROMA VE YÜKSEK ŞEKER İÇİN AKÇADAĞ İLE DARENDE

Gece-gündüz sıcaklık farkının yüksek olduğu Akçadağ’ın yüksek kesimleri (Levent Vadisi çevresi gibi) ile Darende ilçesinde yetişen kayısıların, yoğun aromaya ve kurutmalık için ideal olan yüksek şeker oranına sahip olduğu dile getiriliyor.

GELENEKSEL LEZZET VE ERKENCİLİKTE BATTALGAZİ İLE YEŞİLYURT

Karakaya Baraj Gölü’nün ılımanlaştırıcı etkisi altındaki Battalgazi ova köyleri ile Derme Suyu’ndan beslenen Yeşilyurt’un eski bahçelerinde ise taze tüketim için daha sulu ve geleneksel aromaya sahip ürünlerin yetiştiği belirtiliyor. Baraj kenarındaki alanlarda hasadın daha erken başladığı da vurgulanıyor.

GEÇ HASAT KALİTESİNDE DOĞANŞEHİR VE HEKİMHAN

Rakımı yüksek olan bu iki ilçede ise sert kış şartlarının ardından meyvenin geç olgunlaştığı, ancak bu durumun sert yapılı ve dengeli ekşi-tatlı aromaya sahip kaliteli ürünler sağladığı yorumları yapılıyor.

Sonuç olarak, Malatya’da "en iyi" tanımının sabit bir bölgeye bağlanamayacağı, kurutmalık dünyasının zirvesi kabul edilen Hacıhaliloğlu veya etli yapısıyla bilinen Kabaaşı gibi çeşitlerin, doğru coğrafi koşullarla buluştuğu her noktada en yüksek kaliteye ulaştığı ifade ediliyor. Tüketicilerin ve tüccarların tercih önceliklerine göre, her ilçenin ürününün kendine has bir alıcı kitlesi bulduğu belirtiliyor.