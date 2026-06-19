Busabah TV YouTube kanalında yayınlanan ve Malatya Sonmanşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut tarafından sunulan Bakış Açısı programına Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ve Gazeteci Remzi Hayta konuk oldu.

CHP içindeki mahkeme süreçleri ve görevden almaların ardından patlak veren tartışmalar, yerel ve ulusal basının odağında kalmaya devam ediyor. Özellikle Veli Ağbaba’nın üyelikten silinmesi ve lüks yaşamı ile usulsüzlük iddiaları, parti içindeki Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel cepheleri arasındaki gerilimi gözler önüne serdi.

"VATANDAŞ KOLTUK KAVGASINI DEĞİL, GEÇİM DERDİNİ DÜŞÜNÜYOR"

Programda ilk sözü alan gazeteci Remzi Hayta, CHP’de yaşanan hukuki süreçlerin halk nezdinde bir karşılığı olmadığını belirterek partinin yeni bir bölünme eşiğinde olduğunu savundu. Hayta, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de CHP'de gelişen mutlak butlan olayı siyasi bir deprem yaşattı ve tüm dengeler bir anda değişti. Ulusal basın bu gelişmeleri sürekli gündeme getiriyor ancak bunun vatandaş nezdinde bir karşılığı olmuyor. Çünkü vatandaş geçim ve işsizlik derdinde; halkın gündemi çok farklı. CHP'nin kendi iç çekişmesi vatandaşı çok fazla ilgilendirmedi. Ne zaman düzelir? Bence adım adım yeni bir parti kuruluşuna doğru gidiliyor. Büyük ihtimalle mutlak butlan davası nedeniyle kurultay kararı alınamayacağı için, CHP yakın zamanda yeni bir partinin kurulacağını açıklayacaktır."

Malatya özelinde Veli Ağbaba’nın üyelikten düşürülmesini de değerlendiren Hayta, Ağbaba’nın şehirdeki deprem çalışmalarına ve oy oranını 70 bin bandından 150 bine çıkarmasına dikkat çekerek, seçilmiş yönetimin görevden alınmasının etik olmadığını vurguladı.

"TOPLUM İÇİNE ÇIKAMAYACAK DERECEDE VAHİM İDDİALAR VAR"

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ise madalyonun diğer yüzünü çevirerek, Veli Ağbaba hakkındaki usulsüzlük ve rüşvet iddialarının sadece bir "başarı" hikayesiyle örtülemeyeceğini belirtti. Ankara kaynaklarından edindiği bilgileri paylaşan Aydın, şu iddiaları dile getirdi:

"Remzi abinin sözlerine saygı duyuyorum ama her şey oy almak mı? Çok oy alıyorum diye her şeyi yapabilir miyim? Burası bir hukuk devleti. Veli Ağbaba ile ilgili öyle iddialar söyleniyor ki daha kötü; Ankara'daki bir kaynağım, toplum içine belki çıkamayacak durumda olduğunu söylüyor. En son Seferihisar Belediyesi'ne İzmir Başsavcılığı tarafından bir operasyon yapıldı; 6 milyon liralık usulsüzlük ve rüşvet iddiası var. Veli Ağbaba'nın danışmanı Özlem Akyılmaz'ın hesabından Ağbaba'nın hesabına para geldiği iddia ediliyor. Veli Ağbaba da Halk TV'de bunu inkâr etmeyerek, 'Seçim çalışması için almış olabilirim' diyor. Bu para belediyeden usulsüzce alınmış bir para."

Aydın, Ağbaba’nın lüks yaşamına ve harcamalarına da değinerek eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Bir emekli evine et alamazken, Veli Ağbaba'nın üç günlük tatili 5 milyon lira. Levent Gültekin'e kendisi telefonda 'Ben kargoyla şoförümü yolladım, 100 bin doları aldım' diyor ve bunu tatil parası olarak açıklıyor. Büyük ihtimalle dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e gelecek. Burada mesele Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel meselesi değil; orada bir tiyatro var. Kılıçdaroğlu ekibi bunları göndermek istiyor, bunlar da aslında mağdur olarak gitmek ve yeni partiye bir kitle götürmek istiyorlar. Gerçek lider ise İmamoğlu'dur."

"SİSTEMLİ BİR ARINMA SÜRECİ YAŞANIYOR"

Remzi Hayta, iddiaların yargı tarafından aydınlatılması gerektiğini belirterek, CHP’nin belediyecilik sınavında sınıfta kaldığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki hamlelerini desteklediğini belirten Hayta, şunları kaydetti:

"Veli Ağbaba suçludur veya suçsuzdur demiyorum; bunu hukuk ve adalet güzel bir şekilde ortaya çıkaracak. Kanun karşısında boynumuz kıldan incedir. Vatandaş size belediyelerde yetki verdi, 'Düzgün yönetin ki yarın iktidara taşıyayım' dedi ama sınıfta kaldınız. Özgür Özel 'Bizim çocuklar yapmaz' diyor; bunu zamanında AK Parti de söylüyordu. Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa devam edeceğini düşünmüyorum, bunu yaparsa siyaseten intihar eder. Ancak arınma konusunda bence doğru yapıyor; genel başkanlara hakaret edenler tabii ki disipline gidecek."

"BU BİR İÇ SAVAŞ VE İTİRAFÇILAR YİNE CHP'Lİ"

Son olarak CHP’deki kaosun suni gündemler yaratarak ekonomik sorunların konuşulmasını engellediğini ifade eden Mehmet Aydın ve Remzi Hayta, tüm bu kavganın temelinde "koltuk sevdası" olduğunu vurguladı. Aydın, süreçteki tüm ihbar ve dosyaların bizzat CHP'liler tarafından açıldığını belirterek, "Bu iddialar AK Parti'nin değil, yine kendi içlerindeki arkadaşlarının iddiaları. İlk gidip ifade veren Hatay eski belediye başkanı, kongre üyeleri ve itirafçılardır. CHP, kendi içinde vurulan bir parti haline geldi" diyerek sözlerini tamamladı.