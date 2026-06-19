Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, son günlerde adeta alarm durumuna geçti. Doğanyol, Pütürge, Kale, Hekimhan ve Darende ilçeleri başta olmak üzere; Hasırcılar, Bulgurlu ve Yamaç mahallelerinde peş peşe yangınlar patlak verdi.

Bahçe, otluk alan ve ormanlık bölgelerde çıkan yangınlara itfaiye ekipleri süratle müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevler daha da büyümeden kontrol altına alınsa da, bazı tarım arazileri ve yeşil alanlarda ciddi zararlar meydana geldi.

YAĞIŞLAR OT YOĞUNLUĞUNU ARTIRDI

Yetkililer, bu yıl kentte mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşen yağışların beklenmedik bir tehlikeyi beraberinde getirdiğini belirtti. Yağışlar nedeniyle il genelinde ot yoğunluğunun ciddi oranda arttığına dikkat çekerek, aniden yükselen hava sıcaklıklarıyla birlikte kuruyan bu otların adeta birer barut fıçısına dönüştüğünü vurguladı.

"YILLARIN EMEĞİ BİR İHMALLE KÜL OLMASIN!"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, vatandaşlara hayati uyarılarda bulunuldu. Özellikle bahçe temizliği yapan üreticilerin çok sıkı önlemler alması gerektiği belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın sigara izmariti, çevreye atılan cam şişeler ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü materyal konusunda maksimum hassasiyet göstermesini rica ediyoruz. Yılların emeğiyle gözü gibi bakılarak yetiştirilen meyve bahçelerimiz, tarım arazilerimiz ve akciğerlerimiz olan ormanlarımızın korunması hepimizin elinde. En küçük bir ihmalin, geri dönüşü olmayan büyük felaketlere yol açabileceğini unutmayalım."