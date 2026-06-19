Kaza, Yeşilyurt ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine doğru seyir halinde olan A.Ç. (20) yönetimindeki 44 AGB 103 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde ilerleyen 44 EE 830 plakalı su tankerine arkadan hızla çarptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ, SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Tankerin altına giren hafif ticari aracın ön kısmı tamamen ezildi ve kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralanan genç sürücü, ekiplerin hummalı çalışmasıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

20 YAŞINDAKİ GENCİN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü A.Ç., ambulansla süratle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, 20 yaşındaki gencin hayati tehlikesinin bulunduğu ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.