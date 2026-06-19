Olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi’nde yaşandı. Çevredeki işçilerin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik önlemleri alınması için ekipler sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde, kazanın meydana geldiği anlarda şans eseri vincin etrafında kimsenin bulunmadığı belirlendi. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yan yatan hiyap vincin inşaat sahasından kaldırılması ve çalışmaların aksamaması için hemen bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Bölgeye sevk edilen devasa kurtarma vinçleri ve uzman ekiplerin titiz çalışması sonucu, yan yatan kamyon saatler süren profesyonel bir operasyonla doğrultularak inşaat alanından kaldırıldı.