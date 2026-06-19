Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede kendi halinde otlayan bir inek, dengesini kaybederek sulama havuzuna düştü. Havuzun derin olması sebebiyle kendi imkanlarıyla çıkamayan hayvanı fark eden çevre sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

DALGIÇ İTFAİYECİLER DEVREYE GİRDİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Havuzun derinliği ve suyun durumu göz önüne alınarak operasyona dalgıç itfaiyeciler de dahil edildi.

İŞ MAKİNESİ VE HALATLARLA KURTARILDI

Dalgıç itfaiyecilerin suya girerek sakinleştirdiği ineğin beline, iş makinesine bağlı özel halatlar dikkatlice sarıldı. Çevredekilerin de meraklı gözlerle izlediği operasyonda, iş makinesinin yavaşça yukarı doğru hamle yapmasıyla talihsiz hayvan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından düştüğü havuzdan çıkarıldı.

HEM ANNE HEM YAVRU GÜVENDE!

Kurtarılmasının ardından veteriner kontrolünden geçirilen ineğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı