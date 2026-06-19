Malatya’da Barajı Tehtit Eden O Felaket Artık Yok!

Malatya’da uzun yıllardır çevre kirliliği ve kötü kokuyla anılan Derme Deresi, nihayet hak ettiği görünüme kavuştu. Battalgazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Derme Deresi Rekreasyon Projesi, hem doğaya nefes aldırdı hem de Malatyalılar için muazzam bir yaşam alanı sundu. Eskiden yanından geçmeye korkulan dere, artık yeşilin ve huzurun yeni adresi oldu.

Ancak projenin perde arkasında, çok daha büyük bir çevre mücadelesinin başarıldığı ortaya çıktı. Konuya yönelik Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas BUSABAH Medya’ya özel açıklamalarda bulundu.

"EVLERİN KANALİZASYONU DEREYE AKIYOR, BARAJI KİRLETİYORDU!"

Projenin hayata geçirilmesinde büyük payı olan ve bölgedeki değişimi yakından takip eden Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayas, Dere yatağının eski vahim durumuna ve verdikleri bürokratik mücadeleye dikkat çekerek,

"Mahallemizde bulunan Derme Deresi'ni bilirsiniz. Derme Deresi, Allah'ın verdiği cazibe ile akan bir su vardı. Bu suyun değerlendirilmesi gerekiyordu. Ben bunu yetkililerle görüşmek suretiyle; DSİ Genel Müdürü'yle, milletvekillerimizle görüşmek suretiyle... O evlerin kanalizasyonu o dereye akıp barajı kirletiyordu. Bunu defalarca dile getirmiştim. Elhamdülillah o kanalı yaptık. Regülasyonunu yaptık. Artık orayla ilgili bir sorun kalmadı"

ifadelerine yer verdi.

ADETA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Battalgazi Belediyesi Fen İşleri, Etüt Proje ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün koordineli çalışmasıyla tamamlanan proje, adeta küllerinden doğan bir yeşil alan yarattı.

Altyapısından üst yapısına kadar titizlikle işlenen Derme Deresi Rekreasyon Alanı’nın öne çıkan özellikleri şunlar:

Toplam Alan: 58 bin metrekare devasa eğlence ve dinlenme konsepti.

Yeşil Alan: Tam 35 bin metrekare alan tamamen yeşillendirildi.

Bitki Çeşitliliği: Proje kapsamında toplam 2 bin 903 adet ağaç dikimi gerçekleştirilirken, alana 355 özel ağaç, 2 bin 548 çalı ve 26 bin 540 metrekare rulo çim serildi.

Sosyal Donatılar: Vatandaşların keyifle vakit geçirebilmesi için alan içerisine 71 adet çardak yerleştirildi.

Modern Altyapı: Alanın kesintisiz hizmet vermesi için güçlü bir elektrik, sulama, kanalizasyon ve ücretsiz internet (Wi-Fi) altyapısı kuruldu.