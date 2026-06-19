Vefat eden vatandaşların isimleri ve taziye bilgileri yayınlandı. Vefat edenlerin isimleri ve taziye adresleri şöyle:

“41 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Hamza Yağmur’un taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Battalgazi.

84 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Abdurrahman Naci Börcek’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Battalgazi.

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78 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Hamza Karaca’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Yeşilyurt.

42 yaşında vefat eden ve Şehir Mezarlığına defnedilen Canan Davut’un taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt.

85 yaşında vefat eden ve Şendere Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Boz Memet Berktaş’ın taziye adresi: Şendere Mahallesi, Darende.

88 yaşında vefat eden ve Kıyıcak Mahallesi Kale Mezarlığına defnedilen Haydar Üstündağ’ın taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale.”

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ