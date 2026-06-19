İstanbul ulaşımında tarihi günlerden biri yaşanırken, siyasetin de harareti Halkalı- Arnavutköy Metro Hattı açılışında zirve yaptı. Sürücüsüz teknolojiyle donatılan yeni hattın test sürüşünü gerçekleştiren ve İstanbullulara Temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz ulaşım müjdesi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündemin en sıcak maddesi olan CHP'deki "mutlak butlan" yargı krizine ve genel merkez koridorlarındaki çift başlılığa ilk teşhisi koydu.

İstinaf mahkemesinin kurultay iptali kararı sonrası, isim vermeden yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nu ve mevcut parti yönetimini hedef alan Erdoğan, muhalefetin siyaset ve dış politika kalibresini sert sözlerle ölçtü.

SİYASETTE "40 TAKLA" VE "İTHAL UZMAN" POLEMİĞİ

Konuşmasında Türkiye'nin sınır ötesindeki ve gönül coğrafyasındaki milli çıkarlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet aktörlerinin yıllarca bu hamleleri acımasızca eleştirdiğini hatırlattı. Muhalefetin dünyaya Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadığını belirten Erdoğan, salondakilere şöyle seslendi:

"Son seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza çıkan zat çareyi Amerika'dan uzman ithal etmekte ararken, onun yerine gelen 5 dakikacık bir görüşme için yabancılar karşısında 40 takla atıyor, adeta yalvarıyor."

"BİZ İĞNEYLE KUYU KAZARKEN SİZ KOLTUK KAVGASI VERİYORDUNUZ"

Yargı kararları, genel merkez tahliyeleri ve liderlik savaşlarıyla çalkalanan CHP koridorlarına "salon kapmaca" benzetmesiyle yüklenen Erdoğan, dış politikanın bir şov alanı olmadığının altını çizdi. Ankara'daki koltuk savaşlarına karşı İstanbul'dan hizmet vizyonu çizen Cumhurbaşkanı, eleştirilerini şu sert sözlerle noktaladı:

"Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değildir. Dış politika şov alanı değildir. Biz ne içerde ne dışarda tribünlere oynamadık. Siz koltuk kavgası verirken biz ince diploması ile bölgedeki çatışmaları dindirmenin çabasını verdik. Siz birbirinizin kuyusunu kazarken biz iğne ile kuyu kazar gibi barışa giden yoldaki engelleri kazıdık. Bunlara daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Siz bilgi, birikim, liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Kalibrenize uyan işlerle uğraşın. Koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Size bu işten ekmek çıkmaz."