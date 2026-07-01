İşte bugün vefat edenlerin tam listesi, taziye adresleri ve mezarlık bilgileri:

  • Hanım Uzun (81)

    • Taziye Adresi: Samanlı Mh. Yeşilyurt / Malatya

    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

  • Nadime Sağlam (80)

    • Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya

    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

  • Mehmet Levent (57)

    • Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya

    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

  • Yusuf Yıldırım (79)

    • Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya

    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

  • Ali Esen (89)

    • Taziye Adresi: Aslanbey Mh. Battalgazi / Malatya

    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

  • Mustafa Kezer (86)

  • Cennet Çelik (87)

    • Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya

    • Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

  • Hanım Aslan (66)

    • Taziye Adresi: Bahri Mh. Akçadağ / Malatya

    • Defin Yeri: Bahri Mh. Akçadağ / Malatya Mezarlığına defin edildi.

Malatya nüfusuna kayıtlı ya da çevre illerde vefat edip memleketlerine gönderilen vatandaşların bilgileri ise şu şekilde:

  • Vahide Abiç (78)

    • Taziye Adresi: Alangören Köyü Baskil / Elazığ

    • Defin Yeri: Alangören Köyü Baskil / Elazığ Mezarlığına defin edildi.

  • Cuma Ali Yılmaz (20)

    • Taziye Adresi: Kahramanmaraş

    • Defin Yeri: Kahramanmaraş Mezarlığına defin edildi.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ