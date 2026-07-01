İşte bugün vefat edenlerin tam listesi, taziye adresleri ve mezarlık bilgileri:

Hanım Uzun (81) Taziye Adresi: Samanlı Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Nadime Sağlam (80) Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Mehmet Levent (57) Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Yusuf Yıldırım (79) Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Ali Esen (89) Taziye Adresi: Aslanbey Mh. Battalgazi / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Mustafa Kezer (86) Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi. Malatya dahil 10 ilde 150 milyonluk vurgun: Sahte altın operasyonunda 67 gözaltı İçeriği Görüntüle

Cennet Çelik (87) Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.

Hanım Aslan (66) Taziye Adresi: Bahri Mh. Akçadağ / Malatya Defin Yeri: Bahri Mh. Akçadağ / Malatya Mezarlığına defin edildi.



Malatya nüfusuna kayıtlı ya da çevre illerde vefat edip memleketlerine gönderilen vatandaşların bilgileri ise şu şekilde:

Vahide Abiç (78) Taziye Adresi: Alangören Köyü Baskil / Elazığ Defin Yeri: Alangören Köyü Baskil / Elazığ Mezarlığına defin edildi.

Cuma Ali Yılmaz (20) Taziye Adresi: Kahramanmaraş Defin Yeri: Kahramanmaraş Mezarlığına defin edildi.

