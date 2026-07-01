İşte bugün vefat edenlerin tam listesi, taziye adresleri ve mezarlık bilgileri:
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Hanım Uzun (81)
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Taziye Adresi: Samanlı Mh. Yeşilyurt / Malatya
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Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
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Nadime Sağlam (80)
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Taziye Adresi: Zafer Mh. Battalgazi / Malatya
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Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
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Mehmet Levent (57)
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Taziye Adresi: Tecde Mh. Yeşilyurt / Malatya
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Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
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Yusuf Yıldırım (79)
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Taziye Adresi: Karakavak Mh. Yeşilyurt / Malatya
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Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
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Ali Esen (89)
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Taziye Adresi: Aslanbey Mh. Battalgazi / Malatya
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Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
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Mustafa Kezer (86)
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Taziye Adresi: Çilesiz Mh. Yeşilyurt / Malatya
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Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
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Cennet Çelik (87)
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Taziye Adresi: Özalper Mh. Yeşilyurt / Malatya
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Defin Yeri: Şehir Mezarlığına defin edildi.
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Hanım Aslan (66)
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Taziye Adresi: Bahri Mh. Akçadağ / Malatya
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Defin Yeri: Bahri Mh. Akçadağ / Malatya Mezarlığına defin edildi.
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Malatya nüfusuna kayıtlı ya da çevre illerde vefat edip memleketlerine gönderilen vatandaşların bilgileri ise şu şekilde:
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Vahide Abiç (78)
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Taziye Adresi: Alangören Köyü Baskil / Elazığ
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Defin Yeri: Alangören Köyü Baskil / Elazığ Mezarlığına defin edildi.
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Cuma Ali Yılmaz (20)
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Taziye Adresi: Kahramanmaraş
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Defin Yeri: Kahramanmaraş Mezarlığına defin edildi.
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