Hekimhan İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilen şenlikte çocuklar, gençler ve aileler unutulmaz bir gün yaşadı. Ebru sanatı, ahşap atölyeleri, akıl ve zeka oyunları, bilgi yarışmaları gibi birçok etkinliğin yanı sıra sportif faaliyetler de büyük ilgi gördü. Badminton, dart, penaltı atışları, mas güreşi ve çeşitli eğitsel oyunlarla katılımcılar hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

Şenliğin en renkli anlarından biri ise uçurtma etkinliği ve geleneksel çocuk oyunları oldu. Halat çekme, fasulye atma ve geleneksel Türk okçuluğu gibi etkinliklerde vatandaşlar kıyasıya mücadele ederken, çocukların neşesi etkinlik alanına ayrı bir renk kattı.

STADYUM ŞENLİK ALANINA DÖNÜŞTÜ

Kızılay ve Yeşilay tarafından gerçekleştirilen farkındalık etkinlikleri ile Çocuk Üniversitesi’nin bilim şenliği de ziyaretçilerden tam not aldı. Gün boyunca devam eden programlar sayesinde stadyum adeta bir şenlik alanına dönüştü.

Akşam saatlerinde düzenlenen tiyatro gösterileri, zeybek performansları, müzik dinletileri ve sahne etkinlikleriyle coşku doruğa ulaştı. Binlerce kişinin katıldığı organizasyon gece geç saatlere kadar devam ederken, vatandaşlar birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir yaz gününün tadını çıkardı.

Hekimhan Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen “Yaza Merhaba Şenliği”, her yaştan vatandaşın bir araya geldiği, sosyal dayanışmanın ve paylaşmanın ön plana çıktığı örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti. Katılımcılar, böylesine kapsamlı ve renkli etkinliklerin devam etmesi temennisinde bulundu.