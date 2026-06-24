Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Aydoğan Caddesi (Kanal Yolu) üzerinde yer alan ve kapağı açık şekilde duran hasarlı elektrik panosu, mahalle sakinlerinin can güvenliğini tehdit ediyordu. Özellikle bölgedeki okul yolunu kullanan öğrencilerin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalması üzerine vatandaşlar yetkililere çağrıda bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre, Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (Fırat EDAŞ) ekipleri, mahallelinin çığlığına sessiz kalmayarak o bölgede acil müdahale başlattı.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORDUK"

Dilek Mahallesi sakinleri, Aydoğan Caddesi üzerinde bulunan trafo ve pano sisteminin uzun süredir hasarlı olduğunu ve her an bir facia yaşanabileceğini dile getiriyordu. Panonun kablolarının dışarıda olması, özellikle bölgedeki çocukların ve öğrencilerin güvenliği açısından büyük bir risk oluşturuyordu.

Yerel basında ve sosyal medyada yükselen ihbarların ardından harekete geçen Fırat EDAŞ Malatya ekipleri, kısa sürede ilgili caddeye intikal ederek incelemelerde bulundu.

FIRAT EDAŞ EKİPLERİNDEN YILDIRIM MÜDAHALE

Bölgeye ulaşan arıza ve bakım ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra hasar gören, kapakları kırık ve açık durumdaki panoyu tamamen söktü. Yerine modern ve dış etkenlere karşı korunaklı, kilitli yeni pano sistemi entegre edildi. Çevre sakinleri, potansiyel bir facianın önüne geçilmesini sağlayan bu hızlı çalışma için ekiplere teşekkür etti.