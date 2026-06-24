Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde deprem izlerini silme çalışmaları sürüyor. Bölgenin bilinen sitelerinden Şehristan Evleri'nde bulunan ve daha önce teknik zorluklar nedeniyle yıkımı durdurulan 11 katlı blokta beklenen hamle geldi. Görevlendirilen yeni firmanın uyguladığı özel ve kontrollü yıkım yöntemiyle, günlerdir tedirginlik yaratan binanın yıkımı kazasız belasız tamamlandı.

TEKNİK KRİZ YENİ FİRMAYLA AŞILABİLİNDİ

6 Şubat depremlerinin ardından yapılan incelemelerde "orta hasarlı" olarak raporlanan Şehristan Evleri'ndeki blok için, kat maliklerinin güçlendirme noktasında çoğunluğu sağlayamaması üzerine yıkım kararı çıkmıştı. Ancak yıkımı ilk üstlenen firmanın sahada yaşadığı teknik aksaklıklar ve güvenlik riskleri nedeniyle çalışmalar bir süreliğine durdurulmuş, bu durum çevre sakinlerinde endişeye yol açmıştı.

Gelen tepkiler ve risk analizlerinin ardından devreye giren yeni uzman ekip, çevre binalara zarar vermeyecek farklı bir kontrollü yıkım metodunu devreye sokarak düğmeye bastı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA YIKILDI

Gün boyu süren titiz çalışmalarda, Bostanbaşı Mahallesi'ndeki yıkım alanında adeta kuş uçurtulmadı. Çevredeki binaların ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi adına iş güvenliği tedbirleri en üst seviyede uygulandı. İş makinelerinin yoğun mesaisiyle 11 katlı dev yapı tamamen kontrol altına alınarak yerle bir edildi.

SIRADA ENKAZ KALDIRMA VAR YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Yıkım işleminin sorunsuz şekilde noktalanmasının ardından sahada vakit kaybetmeden enkaz kaldırma evresine geçildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre; iş makinelerinin hummalı bir şekilde sürdürdüğü hafriyat ve enkaz kaldırma çalışmalarının önümüzdeki birkaç gün içerisinde tamamen bitirilmesi ve alanın güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.