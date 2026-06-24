Malatya, uluslararası eğitim arenasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Şehirde eğitim gören ve geleceğin liderleri olmaya aday 40 yabancı uyruklu öğrenci, düzenlenen görkemli bir törenle mezuniyet heyecanı yaşadı. Malatya Uluslararası Misafir Öğrenci Derneği (MİSA), Türkiye Uluslararası Mezunlar Derneği (TUMED) ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) iş birliğiyle gerçekleştirilen dev organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Malatya’yı dünyaya tanıtan bu anlamlı gecede neler yaşandı? Hangi ülkelerden öğrenciler mezun oldu?

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER UNUTULMAZ ANLAR YAŞADI

Geleneksel hale gelen mezuniyet programı, bu yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi Mişmiş Park Fuar Merkezi Kongre Salonu’nda yapıldı. Dünyanın farklı coğrafyalarından gelerek Malatya’da üniversite eğitimi alan öğrenciler, eğitim hayatlarının unutulmaz hatırasını bu salonda biriktirdi.

Özellikle Suriye, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Somali ve Afganistan gibi ülkelerden gelerek eğitimlerini başarıyla tamamlayan gençlerin heyecanı ve mutluluğu yüzlerine yansıdı. Farklı kültürlerin ve renklerin buluştuğu salon, adeta küresel bir dostluk köprüsüne dönüştü.

GELECEĞİN PROFESYONELLERİ MALATYA'DAN YETİŞTİ

Mezun olan öğrencilerin sadece ülkeleri değil, eğitim gördükleri branşlar da oldukça dikkat çekiciydi. Malatya'da aldıkları kaliteli eğitimi kendi ülkelerinde ve dünya genelinde insanlığın hizmetine sunmaya hazırlanan öğrencilerin mezun olduğu bölümler arasında şunlar yer aldı:

Mühendislik Fakülteleri

Eczacılık ve Sağlık Bilimleri

İletişim

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Okul Öncesi Öğretmenliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

BAŞKAN SAMİ ER VE EŞİ SEVGİ ER MEZUNLARI YALNIZ BIRAKMADI

Uluslararası öğrencilerin bu özel gününde devletin ve yerel yönetimin desteği de en üst düzeydeydi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve eşi Sevgi Er, yeni mezunları yalnız bırakmayarak salondaki coşkuya ortak oldular.

Gençlerin mutluluğunu paylaşan ve onlarla yakından ilgilenen Başkan Sami Er, MİSA, UDEF ve TUMED tarafından titizlikle hazırlanan mezuniyet hatırası plaketlerini ve özel hediyeleri öğrencilere tek tek takdim etti.

MEZUNLARDAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR YAĞMURU

Tören sonunda mikrofonu alan yeni mezun gençler; Malatya'da evlerinde gibi hissettiklerini belirterek desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e, eşi Sevgi Er’e, organizasyonu düzenleyen MİSA, TUMED ve UDEF Federasyonu yetkililerine ve tüm gönüllülere teşekkürlerini sundular. Türkiye gönüllüsü olarak ülkelerine dönecek olan gençler, Malatya'yı asla unutmayacaklarını vurguladılar.