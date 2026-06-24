İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Malatya'da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımız ve taziye bilgileri...

BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Mustafa Tuncel (88)
• Taziye Adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Nurgül Tangüner (72)
• Taziye Adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Mahmut Gündoğdu (81)
• Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya
• Defin Yeri: Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı

YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT İLANLARI

Azize Doğdu (73)
• Taziye Adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

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Cemile Sürücü (86)
• Taziye Adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Abuseyf Boyraz (89)
• Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

Reyhan Çakmak (62)
• Taziye Adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

DARENDE İLÇESİ VEFAT İLANI

Elif Özbey (89)
• Taziye Adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Darende / Malatya
• Defin Yeri: Ağılbaşı Mahallesi Mezarlığı

Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Muhabir: Mehmet Tevfik Cibiceli