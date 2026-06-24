İşte ilçe ilçe, mahalle mahalle Malatya'da bugün son yolculuğuna uğurlanan vatandaşlarımız ve taziye bilgileri...
BATTALGAZİ İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Mustafa Tuncel (88)
• Taziye Adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Nurgül Tangüner (72)
• Taziye Adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Mahmut Gündoğdu (81)
• Taziye Adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi / Malatya
• Defin Yeri: Hatunsuyu Mahallesi Mezarlığı
YEŞİLYURT İLÇESİ VEFAT İLANLARI
Azize Doğdu (73)
• Taziye Adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Cemile Sürücü (86)
• Taziye Adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Abuseyf Boyraz (89)
• Taziye Adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
Reyhan Çakmak (62)
• Taziye Adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya
• Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
DARENDE İLÇESİ VEFAT İLANI
Elif Özbey (89)
• Taziye Adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Darende / Malatya
• Defin Yeri: Ağılbaşı Mahallesi Mezarlığı
Busabah Medya ailesi olarak vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.