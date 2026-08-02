Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Malatya’da güncel namaz vakitleri netleşirken, İslam’ın beş şartından biri olan zekât ibadetinin esasları da yeniden hatırlatıldı. Din İşleri Yüksek Kurulu, bir kişiye zekâtın farz olması için Müslüman, akil-baliğ ve hür olmanın yanı sıra asli ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mala sahip olunması gerektiğini bildirdi. Zekâtın geçerli sayılabilmesi için ise niyet ve temlik (fakirin mülkiyetine geçirme) şartının arandığı vurgulandı.

Malatya güncel namaz vakitleri şu şekilde:

İmsak: 03:45

Güneş: 05:23

Öğle: 12:40

İkindi: 16:29

Akşam: 19:43

Yatsı: 21:13

Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir?

Zekât kimlere farzdır? Geçerli olmasının şartları nelerdir? Din İşleri Yüksek Kurulu bu sorunun cevabını şöyle veriyor:

Zekât ibadeti ile ilgili şartlar, zekâtın bir kimseye farz olmasının ve verilen zekâtın geçerli olmasının şartları şeklinde iki ayrı başlık altında ele alınır.

Bir kimseye zekâtın farz olması için o kimsenin Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olması, (Kâsânî, Bedâ’i, 2/4-6) bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı nitelikte “nisap miktarı” mala sahip olması gerekir. Artıcı nitelikte olmakla kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.

Zekâtın farz olması için ayrıca nisap miktarı mal ya da servete sahip olduktan sonra üzerinden bir kamerî yılın geçmesi ve yılsonunda da nisap miktarını koruması gerekir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/13 vd.; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/467) Yıl içerisindeki artış ve düşüşlere itibar edilmez. Zekât bu süre dolmadan önce de verilebilir. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/50-51)

Zekâtın geçerli olmasının şartlarına gelince, öncelikle “niyet” şarttır. Zekât bir ibadet olduğu için niyetsiz yerine getirilemez. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/40; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/478) Ayrıca fakire verilmesi ve teslimi demek olan “temlik” de şarttır. (Kâsânî, Bedâ’i, 2/39) Yemek hazırlayıp yedirmek gibi ibâha denilen yollarla fakire zekât verilmiş olmaz.