Malatya Eczacı Odası tarafından yayımlanan güncel nöbetçi eczane listesine göre, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi amacıyla belirlenen eczaneler açıklandı. Merkezde 4, Eski Malatya’da (Battalgazi) ise 1 eczane gün boyu vatandaşların acil ilaç ve sağlık taleplerini karşılayacak. Gece boyunca ve mesai saatleri dışında hizmet verecek eczanelerin iletişim ve adres bilgileri netleşti.
Malatya Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2026)
-Nane Limon Eczanesi
Adres: Kışla Cad. Hayat Hastanesi yanı
Telefon: 0422 322 34 75
Çalışma Saatleri: 24 saat açık
-Nur Eczanesi
Adres: Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi Yeşilçam Sosyal Tesisi karşısı No: 28
Telefon: 0422 502 55 55
Çalışma Saatleri: 24 saat açık
-Bereket Eczanesi
Adres: İnönü Mah. Abdulkadir Eriş Caddesi No: 35/3A (İstasyon Cami yanı, Tek Tut Kebap bitişiği)
Telefon: 0543 593 18 25
Çalışma Saatleri: 24 saat açık
-Erhan Çiçek Eczanesi
Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi arkası, MAŞTİ Otogar karşısı (Migros’un olduğu ara)
Telefon: 0547 776 44 44
Çalışma Saatleri: 24 saat açık
-Eski Malatya (Battalgazi)
Atalan Eczanesi
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 15/A (Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı) - Battalgazi
Telefon: 0534 337 04 44
Çalışma Saatleri: 24 saat açık