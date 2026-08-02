Malatya Eczacı Odası tarafından yayımlanan güncel nöbetçi eczane listesine göre, sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürmesi amacıyla belirlenen eczaneler açıklandı. Merkezde 4, Eski Malatya’da (Battalgazi) ise 1 eczane gün boyu vatandaşların acil ilaç ve sağlık taleplerini karşılayacak. Gece boyunca ve mesai saatleri dışında hizmet verecek eczanelerin iletişim ve adres bilgileri netleşti.

Malatya Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2026)

-Nane Limon Eczanesi

Adres: Kışla Cad. Hayat Hastanesi yanı

Telefon: 0422 322 34 75

Çalışma Saatleri: 24 saat açık

-Nur Eczanesi

Adres: Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi Yeşilçam Sosyal Tesisi karşısı No: 28

Telefon: 0422 502 55 55

Çalışma Saatleri: 24 saat açık

-Bereket Eczanesi

Adres: İnönü Mah. Abdulkadir Eriş Caddesi No: 35/3A (İstasyon Cami yanı, Tek Tut Kebap bitişiği)

Telefon: 0543 593 18 25

Çalışma Saatleri: 24 saat açık

-Erhan Çiçek Eczanesi

Adres: Karakavak Mah. Eski Fen Lisesi arkası, MAŞTİ Otogar karşısı (Migros’un olduğu ara)

Telefon: 0547 776 44 44

Çalışma Saatleri: 24 saat açık

-Eski Malatya (Battalgazi)

Atalan Eczanesi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 15/A (Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı) - Battalgazi

Telefon: 0534 337 04 44

Çalışma Saatleri: 24 saat açık