Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Malatya’nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yürütülecek işletme bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Çalışmaların gün boyu sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları netleşti.
2 Ağustos 2026 Malatya Elektrik Kesintisi Programı
-Akçadağ - Saat: 09.00 – 17.00
Neden: İşletme bakım çalışması (müteahhit)
Etkilenen mahalleler:
Yaylımlı Mahallesi
İkinciler Mahallesi
Keller Mahallesi
Aktepe Mahallesi
Büyükçimiş Mahallesi
Hançerli Mahallesi
-Doğanşehir -Saat: 09.00 – 14.00
Neden: İşletme bakım çalışması (müteahhit)
Etkilenen mahalleler:
Günedoğru Mahallesi
Altıntop Mahallesi
Söğüt Mahallesi
Karşıyaka Mahallesi