Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. (FEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, Malatya’nın Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yürütülecek işletme bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Çalışmaların gün boyu sürmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve saat aralıkları netleşti.

2 Ağustos 2026 Malatya Elektrik Kesintisi Programı

-Akçadağ - Saat: 09.00 – 17.00

Neden: İşletme bakım çalışması (müteahhit)

Etkilenen mahalleler:

Yaylımlı Mahallesi

İkinciler Mahallesi

Keller Mahallesi

Aktepe Mahallesi

Büyükçimiş Mahallesi

Hançerli Mahallesi

-Doğanşehir -Saat: 09.00 – 14.00

Neden: İşletme bakım çalışması (müteahhit)

Etkilenen mahalleler:

Günedoğru Mahallesi

Altıntop Mahallesi

Söğüt Mahallesi

Karşıyaka Mahallesi