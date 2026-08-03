Planlı kesintilerin ilçe ilçe detayları ve etkilenecek mahalleler şu şekildedir:
Akçadağ (12:00 - 18:00)
Küçükkürne
Mezra
Sakalıuzun
Eğin
Demirciler
Doğanlar
Aliçeri
Resuluşağı
Aksüt
Çakıllıpınar
Güneşli
Kasımuşağı
Levent
Bağköy
Büyükköy
Çatalbahçe
Çobanuşağı
Kayadibi
Kolköy
Hartut
Kurtuşağı mahalleleri.
Battalgazi
Saat 09:00 - 13:00 arasında: Niyazi Mahallesi.
Saat 09:00 - 15:00 arasında: Çöşnük Mahallesi.
Saat 10:00 - 13:00 arasında: Yeni, Alişar ve Kemerköprü mahalleleri.
Yeşilyurt
Saat 09:00 - 12:00 arasında: Dilek, Kendirli ve Tepeköy mahalleleri.
Saat 09:00 - 17:00 arasında: Görgü ve İkizce mahalleleri.
Hekimhan (09:00 - 17:00)
Girmana
Ballıkaya
Başkava
Haydaroğlu,
İğdir
Kavacık
Mollaibrahim
Yağca
Yeşilpınar mahalleleri.
Yazıhan (09:00 - 17:00)
Durucasu
Bereketli
Kömüşhan
Sürür mahalleleri.
Doğanşehir (09:00 - 17:00)
Gövdeli ve Kapıdere mahalleleri.
Doğanyol (09:00 - 13:00)
İsak Mahallesi
Kale (10:00 - 16:00)
Kıyıcak Mahallesi.