Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla belirlenen nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca vatandaşların erişimine açık olacak.
Merkez Nöbetçi Eczaneleri
Nane Limon Eczanesi
Kışla Caddesi Hayat Hastanesi yanı
Telefon 0422 322 34 75,
Nur Eczanesi
Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesi Yeşilçam Sosyal Tesisi karşısı No: 28
Telefon 0422 502 55 55,
Bereket Eczanesi
İstasyon Cami yanı Tek Tut Kebap bitişiği, İnönü Mahallesi Abdulkadir Eriş Caddesi No: 35/3A
Telefon 0543 593 18 25,
Yıldız Eczanesi
Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Tecde Sağlık Ocağı karşısı Ciğerci Ayhan yanı 201 A Yeşilyurt Telefon 0422 212 50 51.
Eski Malatya (Battalgazi)
Atalan Eczanesi
Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No: 15/A Eski Malatya Semt Polikliniği karşısı Battalgazi
Telefon 0534 337 04 44.