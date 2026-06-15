Busabah TV ekranlarında yayınlanan, Sonmanşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sinem Hatun Davut’un hazırlayıp sunduğu "Bakış Açısı" programında, Malatya’da son dönemde artan yağışların ardından ortaya çıkan sivrisinek, haşere, yılan ve kene tehlikesi masaya yatırıldı. Programın konukları Gazeteci İbrahim Göçmen ile Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın, yetkililerin önlem almakta geç kaldığını belirterek çarpıcı uyarılarda bulundu.

Programda ilk olarak artan sivrisinek sorununa dikkat çeken Gazeteci İbrahim Göçmen, Malatya’nın geçmişte bu tür sorunlarla anılmayan, temiz bir şehir olduğunu vurguladı. Nüfus artışı ve göletlerin varlığının sivrisinek üremesini artırdığını belirten Göçmen, ilaçlama çalışmalarının yetersizliğinden yakındı.

Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve belediyelerin iş birliği yapması gerektiğini ifade eden Göçmen, şu sözlerle yetkililere çağrıda bulundu:

"Özellikle göletlerin olduğu Bahçebaşı ve Orduzu gibi bölgelerde ilaçlama denetiminin sıkı bir şekilde yapılması lazım. Eğer buralarda doğru düzgün ilaçlama yapar ve sonrasında da bunu denetlerseniz, vatandaşlarımızın gece uykusunu haram etmezsiniz. Sivrisinek deyip geçmemek gerek, gece tam uykuya dalmışken çıkardığı ses insanı perişan ediyor. Halkın sağlığı ve huzuru için bu önlemler şart."

“APARTMANLARDAN YILAN TOPLANIYOR"

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ise iklim değişikliği ve barajların etkisiyle kentte sivrisinek sorununun baş gösterdiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda ilaçlamanın belirli ve bilimsel saatlerde yapıldığını, şimdilerde ise plansız hareket edildiğini savunan Aydın, belediyelerin sadece görev savmak için çalıştığını ileri sürdü.

Yağışların ardından kentte ciddi bir yılan tehlikesinin baş gösterdiğini kaydeden Aydın, çarpıcı bir iddiada bulundu:

"Sokaklarda rastgele saatlerde ilaçlama arabaları geziyor. Bunun bilimsel bir saati, tarihi olur. Maalesef bazı hizmetler 'mış' gibi yapılıyor. Zamanında önlem alınmadığı için bugün toplum olarak şikayet ediyoruz. Daha da vahimi, son yağışlardan sonra apartmanlarda bile yılanlar yakalanmaya başlandı. Günde iki üç tane yılan yakalama haberi görüyoruz ve itfaiye ekipleri bunların zehirli olduğunu söylüyor. Vatandaşın bilinçlendirilmesi ve acil önlem alınması gerekiyor. Her zaman olduğu gibi başımıza kötü bir şey gelmeden harekete geçmiyoruz."

"KENE VE SİVRİSİNEK ÖLDÜRÜCÜ HASTALIKLAR TAŞIYOR"

Programın son bölümünde haşerelerin yol açtığı sağlık risklerine değinen İbrahim Göçmen, çevre illerde yaşanan kene vakalarından örnekler vererek tehlikenin boyutuna dikkat çekti. Sivrisineklerin de küçümsenmemesi gerektiğini belirten Göçmen, şu uyarılarla sözlerini noktaladı:

"Bu böceklerden ve kenelerden insanlara ölümcül hastalıklar bulaşabiliyor. Sivas ve Erzincan gibi yakın illerde kene yüzünden insanlar hayatını kaybetti. Sivrisinekler de bataklıklardan ve kirli su odaklarından ürediği için mikrop taşıyor ve her türlü hastalığı bulaştırma riski barındırıyor. Bu konu doğrudan insan sağlığını ilgilendiriyor. Görevli, yetkili ve etkili olan tüm isimlerin bir an önce harekete geçmesi ve gereğini yapması gerekiyor."