Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği’nde düzenlenen geniş kapsamlı istişare toplantısında kentin bugünü ve yarınına dair hayati açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası toparlanma sürecinden ekonomik risklere, organize sanayinin durumundan yerel yönetime kadar birçok konunun masaya yatırıldığı toplantıya "ortak akıl" vurgusu damga vurdu.

6 Şubat depremlerinin ardından devletin Malatya için devasa bir mücadele ortaya koyduğunu belirten MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, sahada yürütülen çalışmaların umut verici olduğunu ifade etti. Karademir, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Sayın Valimiz ve devletimizin bütün kurumları Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için büyük bir gayret ortaya koyuyor. Devletimizin tüm imkanları Malatya için seferber edilmiş durumda. İnşallah en kısa zamanda 6 Şubat’ın yaraları tamamen sarılacak."

Şehrin küllerinden doğarken kendi insanıyla yönetilmesi gerektiğinin altını çizen Karademir, yerel dinamiklerin kararlarda aktif rol alması gerektiğini savunarak,

"Malatya’nın Malatyalılar tarafından yönetildiği, sorunlarına burada yaşayan insanların yön verdiği bir şehir olmasını arzu ediyoruz"

dedi.

"BU ŞEHRİN GERÇEK KAHRAMANLARI MUHTARLARIMIZDIR"

Deprem sürecinde muhtarların üstlendiği köprü vazifesine özel bir parantez açan Karademir, yerel yöneticilere seslendi:

"6 Şubat’tan bu yana vatandaşın sorununu yerinde gören, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi gören en önemli makam muhtarlık makamıdır. Milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın muhtarlarımızla daha fazla istişare etmesini istiyoruz. Bu şehrin gerçek kahramanları muhtarlarımızdır." Başkan Geçit, “Yeşilyurt’un her noktasına hizmet götürüyoruz” İçeriği Görüntüle

"EKONOMİ GÜÇLENMEZSE GÖÇ KAÇINILMAZ OLUR"

Şehirdeki fiziki yapılanmanın (çarşı, yol ve rezerv alanlar) tek başına yeterli olmayacağını, ekonomik kalkınmanın şart olduğunu vurgulayan Karademir, çok ciddi bir göç uyarısında bulundu:

Yatırım ve Üretim Şart: "İnsanların iş bulabildiği, üretimin arttığı bir şehir haline gelmeliyiz. Ekonomik olarak güçlü olmayan şehirlerde göç kaçınılmaz olur."

OSB'ye Tam Destek: "Organize Sanayi Bölgemizde sıkıntılar yaşanıyor. Sanayimizi büyütemezsek şehir ekonomisini istediğimiz noktaya taşıyamayız. Yatırımcılara daha fazla kredi ve hibe imkanları sunulmalıdır."

MUHTARLARDAN KARADEMİR’E VEFA PLAKETİ

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz ise Salih Karademir’in sahada ve sosyal sorumluluk projelerinde her zaman mahallelerin yanında olduğunu ifade etti. Şahbaz, "Başkanımızın bu hassasiyeti bizleri duygulandırdı. Bu çalışmaların karşılıksız kalmaması adına muhtarlarımızla birlikte kendisine bir plaket takdim etmekten onur duyuyoruz" diyerek teşekkürlerini iletti.

Toplantı, mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini aktarmasının ardından, karşılıklı fikir alışverişi ve plaket töreniyle son buldu.