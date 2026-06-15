Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen altın piyasası, Malatya’da yeni fiyat güncellemesiyle birlikte yeniden yükseliş sinyali verdi. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yatırımcı talebinin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Kentte kuyumcu esnafında hareketlilik sürerken, yükselen fiyatlar hem yatırımcıların hem de altın almayı planlayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Uzmanlar, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin ve döviz kurundaki hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini ifade ediyor.

14 AYARDA SATIŞ FİYATI YİNE YER ALMADI

Malatya Kuyumcular Odası'nın yayımladığı güncel listede 14 ayar altının satış fiyatına yine yer verilmedi. Bu altın türünde yalnızca alış fiyatı açıklandı.

Malatya Kuyumcular Odası'ndan alınan en güncel verilere göre, serbest piyasadaki alış ve satış rakamları şu şekilde listelendi:

Cumhuriyet 2.5: Alış: 102.700 TL | Satış: 107.700 TL

Ata Lira: Alış: 42.250 TL | Satış: 44.310 TL

Liralık Altın: Alış: 41.080 TL | Satış: 43.080 TL

Yarım Altın: Alış: 20.540 TL | Satış: 21.540 TL

Çeyrek Altın: Alış: 10.270 TL | Satış: 10.770 TL

14 Ayar: Alış: 3.600 TL | Satış: —

22 Ayar Bilezik: Alış: 5.860 TL | Satış: 6.320 TL

24 Ayar Altın: Alış: 6.380 TL | Satış: 6.620 TL