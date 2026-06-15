https://www.busabahmalatya.com/malatya-nobetci-eczanelerMalatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

YAKINCI ECZANESİ

Adres: Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinikleri çapraz karşısı

Telefon: 0422 325 49 39

GÜLBAHAR ECZANESİ

Adres: Paşaköşkü Mahallesi, Melekoğulları Düğün Salonu üstü, Esenlik Market karşısı

Telefon: 0422 221 50 34

ANNEM ECZANESİ

Adres: İnönü Mahallesi, İstasyon Caddesi, İstasyon Camii yanı, Kömür Tevzi Yolu

Telefon: 0422 503 05 44

SAHRA ECZANESİ

Adres: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, Barguzu Pide Fırını yanı, Saklıbahçe Sitesi yanı

Telefon: 0422 321 74 20

MENENGİÇ ECZANESİ

Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85, Battalgazi / Malatya

Telefon: 0422 999 10 23

Yetkililer, nöbetçi eczanelerin gece boyunca vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.