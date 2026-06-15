https://www.busabahmalatya.com/malatya-nobetci-eczanelerMalatya’da bugün nöbetçi olarak hizmet verecek eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:
YAKINCI ECZANESİ
Adres: Hastane Caddesi, Battalgazi Devlet Hastanesi Poliklinikleri çapraz karşısı
Telefon: 0422 325 49 39
GÜLBAHAR ECZANESİ
Adres: Paşaköşkü Mahallesi, Melekoğulları Düğün Salonu üstü, Esenlik Market karşısı
Telefon: 0422 221 50 34
ANNEM ECZANESİ
Adres: İnönü Mahallesi, İstasyon Caddesi, İstasyon Camii yanı, Kömür Tevzi Yolu
Telefon: 0422 503 05 44
SAHRA ECZANESİ
Adres: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, Barguzu Pide Fırını yanı, Saklıbahçe Sitesi yanı
Telefon: 0422 321 74 20
MENENGİÇ ECZANESİ
Adres: Meydanbaşı Mahallesi, Osman Ateş Caddesi No: 85, Battalgazi / Malatya
Telefon: 0422 999 10 23
Yetkililer, nöbetçi eczanelerin gece boyunca vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet vermeye devam edeceğini bildirdi.