Düğün dönemlerinde ve sonrasında en çok tartışılan konulardan biri olan boşanma halinde takıların akıbeti, din uzmanları tarafından açıklığa kavuşturuldu. Hediyeyi veren kişilerin yakınlık derecesinden örf ve adetlere kadar pek çok kriterin belirleyici olduğu süreçte, takıların kime ait sayılacağı tek tek sıralandı.

Akrabaların Verdikleri Hediyeler Hibe Sayılıyor

Açıklanan bilgilere göre, evlenen eşlerin birbirlerine verdikleri hediyeler ile anne, baba, büyükanne, kardeş, amca, dayı, hala ve teyze gibi yakın akrabaların gelin veya damada sunduğu takı ve hediyeler hibe hükmünde değerlendiriliyor. Bu kişilerin verdikleri hediyelerden tek taraflı olarak dönmeleri caiz görülmüyor. Bu kapsama girmeyen diğer kişilerin ise verdikleri hediyeleri geri istemeleri tahrimen mekruh kabul edilmekle birlikte mümkün görülüyor.

Hediyeler Kimin Adına Geldiyse Ona Ait

Düğün hediyelerinde mülkiyet hakkı, hediyenin kime verildiğine göre belirleniyor. Takının veya hediyenin kimin adına getirildiği biliniyorsa, ilgili eşe ait sayılıyor. Kimin adına getirildiği belli olmayan durumlarda ise imkan varsa hediyeyi getiren kişilerin beyanı esas alınıyor. Buna ulaşmanın mümkün olmadığı hallerde ise bölgenin örf ve adetlerine göre hareket edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

Mehir Kapsamındaki Takılar

Damadın ya da ailesinin geline taktığı takılar, yerel örf ve adete göre mehirden sayılıyorsa mehir olarak kabul ediliyor. Eşlerin boşanmaları halinde mehir hükümleri geçerli oluyor.

Malatya Ezan Vakitleri

Kentte güncel namaz vakitleri ise şu şekilde paylaşıldı:

İmsak: 03:44

Güneş: 05:22

Öğle: 12:40

İkindi: 16:29

Akşam: 19:44

Yatsı: 21:14