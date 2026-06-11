Televizyon ekranlarının en zorlu yarışması Survivor 2026 sezonunda büyük final için geri sayım hız kesmeden devam ediyor. 19 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan dev final öncesinde yarışmacılar arasındaki fiziksel ve psikolojik mücadele giderek daha da çetin bir hal alıyor. Perşembe akşamı yayınlanan kritik bölümde, adada kalmak isteyen isimler parkurda adeta sınırlarını zorladı. Dört yarışmacının eleme düellosunda karşı karşıya geldiği bu önemli gecede yaşananlar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Adadan ayrılan isim ise takım arkadaşlarını derinden etkiledi.

DEV FİNAL ÖNCESİ NEFES KESEN DÜELLOLAR

Şampiyonluk kupasına uzanmak isteyen yarışmacılar için artık Dominik'te hata payı bulunmuyor. Bu kritik haftada eleme potasına giren Nagihan Karadere, Deniz Çatalbaş, Nefise Karatay ve Sercan Yıldırım zorlu parkurlara çıktı. Güç ve kondisyonun yanı sıra yüksek konsantrasyon gerektiren oyunlarda yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. İlk tur eşleşmeleri adeta birer erken final niteliği taşıyordu.

İLK TURDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

Gecenin ilk büyük karşılaşmasında Nagihan Karadere ile Deniz Çatalbaş parkurda kozlarını paylaştı. Atış alanında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Nagihan Karadere, rakibini geride bırakarak eleme potasından adını sildirmeyi başardı. Heyecanın bir an olsun düşmediği diğer eşleşmede ise Sercan Yıldırım ve Nefise Karatay karşı karşıya geldi. Zorlu engelleri hatasız bir şekilde aşan Sercan Yıldırım, hedefleri başarılı bir şekilde vurarak Nefise Karatay'ı mağlup etti ve adadaki yerini sağlamlaştırdı.

HAYALLERE VEDA EDEN İSİM DENİZ ÇATALBAŞ OLDU

İlk tur maçlarını kaybeden Nefise Karatay ve Deniz Çatalbaş için adada kalmanın tek bir yolu kalmıştı. Kaybedenin şampiyonluk hedefine veda edeceği son tur karşılaşması büyük bir gerilime sahne oldu. İki başarılı yarışmacı, Survivor 2026 macerasına devam edebilmek adına parkurda olağanüstü bir çaba gösterdi. Engelleri daha hızlı geçen ve atışlarda rakibine üstünlük sağlayan Nefise Karatay, bu zorlu sınavdan galip ayrılan taraf oldu.

ÇEYREK FİNAL KAPISINDA DUYGUSAL ANLAR

Son ana kadar mücadelesini sürdüren ancak atış noktasında istediği ritmi yakalayamayan Deniz Çatalbaş, rakiplerine boyun eğerek elenen isim oldu. Aylardır süren yorgunluk ve zorlu yaşam koşullarına göğüs geren başarılı yarışmacı, çeyrek final öncesi adaya veda etmenin üzüntüsünü yaşadı. Elendiğinin kesinleşmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamayan Deniz Çatalbaş'ın ayrılışı stüdyoda hüzünlü anlar yaşattı. 19 Haziran'daki büyük final yolunda rakipler eksilirken, geriye kalan yarışmacılar için şampiyonluk yarışı artık çok daha zorlu geçecek.