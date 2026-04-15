Sosyal medyanın son dönemde en çok konuştuğu isimlerden biri olan "Yakışıklı Mısırcı" Alper Temel, yeni yaşına rekor bir kazanç iddiasıyla girdi. Tezgahına gelen turistlerin yoğun ilgisiyle ünlenen ve videoları milyonlarca kez izlenen genç fenomen, 26. yaş gününü kutlamak için takipçileriyle buluştuğu canlı yayında adeta hediye yağmuruna tutuldu. Kısa sürede binlerce kişinin akın ettiği yayında gönderilen dijital hediyelerin toplam değerinin görülmemiş bir seviyeye ulaştığı öne sürüldü. Özellikle Yakışıklı Mısırcı canlı yayın kazancı ve Alper Temel 1 milyon TL kazandı iddiaları, günün en çok araştırılan konuları arasına girdi.

YAKIŞIKLI MISIRCI ALPER TEMEL KİMDİR, NEDEN GÜNDEM OLDU?

Yabancı turistlere mısır satarken çekilen videolarıyla bir anda parlayan Alper Temel, kısa sürede dev bir hayran kitlesine ulaştı. "Yakışıklı Mısırcı" lakabıyla tanınan Temel, hem tarzı hem de samimi halleriyle sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Günden güne artan popülerliği sınırları aşarken, fenomen isim son olarak 26. yaş gününde açtığı canlı yayınla sosyal medyanın gündemine oturdu.

ALPER TEMEL CANLI YAYINDA NE KADAR KAZANDI?

Genç fenomenin yeni yaşını kutlamak için açtığı canlı yayın, izleyici rekorları kırarken asıl dikkat çeken detay gönderilen sanal hediyeler oldu. Hayranları, Alper Temel'i mutlu etmek için yayında peş peşe yüksek maddi değere sahip dijital hediyeler gönderdi. Yayının sona ermesinin ardından, toplanan bu hediyelerin toplam miktarı hakkında ortaya atılan meblağlar herkesi şoke etti.

YAKIŞIKLI MISIRCI 1 MİLYON TL Mİ KAZANDI?

Sosyal medya kulislerinde ve internet forumlarında hızla yayılan söylentilere göre, Alper Temel'in doğum günü yayınında topladığı sanal hediyelerin maddi değeri tam 1.000.000 TL'yi buldu. Sadece birkaç saat süren bir yayında böylesine devasa bir gelirin elde edildiği iddiası, takipçileri ikiye böldü. Kimi kullanıcılar bu rakamın gerçeği yansıtmadığını ve abartıldığını savunurken, pek çok kişi fenomenin ulaştığı etkileşim gücü göz önüne alındığında bu kazancın son derece normal olduğunu dile getirdi. Yakışıklı Mısırcı cephesinden ise sosyal medyayı çalkalayan bu 1 milyon liralık rekor kazanç iddiasına dair henüz resmi bir doğrulama ya da yalanlama gelmedi.