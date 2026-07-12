Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 4 kilometre sıcak asfalt ve 4 kilometre asfalt kaplama olmak üzere 8 kilometrelik yol, yeni çehresine kavuştu. Karahan Mahallesi’nin yanı sıra Yarımcahan, Şişman, Kul Uşağı, Ağılyazı, Karaköy, Karakaş ve Karatepe mahallelerinin de kullandığı yolda önce altyapı çalışmaları ardından üstyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Ekipler vatandaşların daha güvenli daha modern bir ulaşım ağında seyahat edebilmeleri adına yol çalışmasını titizlikle sürdürdü.

ÖNCE ALTYAPI, SONRA KONFORLU ULAŞIM

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan asfalt serim çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karahan Mahallesi Muhtarı Remzi Ongen, “Mahallemize 3 bin 800 metre kanalizasyon hattı 4 bin 200 metre içme suyu deplasesi yapıldı. Altyapı çalışmalarının akabinde de asfalt çalışması gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürlüğüne ve Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Malatya’mızın birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmaları var. Rabbim devletimize zeval vermesin. Çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” kelimelerine yer verdi.

Mahalle Sakini Remziye Günel ise konuşmasında, “Karahan Mahallesi çok eski bir yerleşim yeridir. Buraya yapılan gerek altyapı çalışmaları gerekse de üstyapı çalışmaları dolayısıyla emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e ve ekibine teşekkür ederiz. Çünkü mahallemiz eski haliyle kıyaslandığında çok daha güzel bir yere dönüştü” dedi.