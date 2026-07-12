Sosyal medya üzerinden "Para Babası" (Said Yalım) hesabının ifşa ettiği bu yeni nesil vurgun, Malatyalı vatandaşların anlık dalgınlığını suistimal ediyor.

Pazarlıktan Sonra Gelen Yalan Rüzgarı

Sahtekarlık süreci, Malatya'daki ilan sahibinin normal bir müşteri gibi aranmasıyla start alıyor. Fiyat konusunda gerçekleştirilen pazarlıkların ardından konu kaporaya geldiğinde asıl plan yüzünü gösteriyor. Şebeke üyesi satıcıya, "Kaporayı yolladım ancak bankacılık sisteminde değişiklik yapıldı. Paranın size ulaşması için cihazınıza düşen bildirime onay vermeniz zorunludur" şeklinde asılsız bir beyanda bulunuyor.

'Para İste' Özelliğinin Kötüye Kullanımı

Bu dolandırıcılık, banka sistemlerindeki bir güvenlik açığından değil, tamamen insan psikolojisinin yönlendirilmesinden besleniyor. Şebeke üyeleri, normalde kişiler arasındaki borç transferlerinde kullanılan "başka bankadan para iste" aracını devreye sokuyor. Malatyalı kurbanı yanıltmak için gönderilen talebin açıklama kısmına "Kapora" veya "Kapora Onayı" kelimeleri ekleniyor. Mesajın ayrıntılarına bakmadan hesabına nakit girişi olacağını sanan satıcı, onay tuşuna bastığında kendi hesabındaki birikimi kendi rızasıyla dolandırıcıya aktarmış oluyor.

Sahte Noterlerin Aciliyet Oyunu

Suç örgütü, kurbanın uyanıp işlemi iptal etmesini engellemek için sürece bir "sahte noter" dahil ediyor. Kendisini noter memuru olarak tanıtan bir diğer dolandırıcı satıcıyı telefonla arıyor. Malatya'daki kurbana, "Resmi noter işlemlerinizin başlayabilmesi ve kaporanın kayıtlara geçmesi için banka bildirimini derhal onaylamalısınız" diyerek büyük bir aciliyet duygusu yüklüyor. Bu resmi baskı altında panikleyen kişiler, ekranı incelemeden kumpasa düşüyor. Bankalardan düşen bildirimlerin mutlaka "Giriş" ya da "Çıkış" işlemi olup olmadığı teyit edilmelidir. "Ödeme Talebi" ile "Para İste" ifadelerini taşıyan işlemler anında reddedilmelidir. Gerçekte hiçbir noter görevlisinin bankacılık işlemlerine dair telefonla onay istemeyeceği gerçeği unutulmamalı; şüpheli durumlarda banka müşteri hizmetleriyle iletişime geçilmelidir.