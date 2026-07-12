Siyaset kulislerini sarsan iddialara göre skandal 11 Aralık 2025 tarihinde kesilen resmi bir faturayla patlak verdi. Satıcı kısmında Celal Fırtına isminin yer aldığı belgede alıcı olarak CHP Malatya İl Başkanlığı görünüyor. Ancak olayın merkezindeki asıl ismin, o dönem partinin yönetiminde mutlak hakimiyeti olan Veli Ağbaba olduğu ifade ediliyor. Ağbaba tarafından yapıldığı veya yaptırıldığı iddia edilen bu alımın içeriği ise tam bir fiyasko.

BİRİM FİYATI 40 BİN TL: TOPLAM 18 MİLYON LİRA!

Söz konusu faturanın detayları incelendiğinde, yerel bir yayın organı olan ve haftalık çıkan “Battalgazi gazetesi”nden 375 adet satın alındığı görülüyor. Normal şartlarda bayide sembolik bir ücrete satılan bu gazetenin tek bir adedi için faturaya tam 40.000 TL birim fiyat yazılmış durumda.

Vergilerin de eklenmesiyle birlikte genel toplamı 18.000.000 TL (18 milyon lira) bulan bu ödeme, birçok soruyu beraberinde getirdi. Kamuoyunda ve sosyal medyada infial yaratan bu durum, sıradan bir gazete alımının ötesinde çok büyük bir finansal usulsüzlük ve skandal olarak nitelendiriliyor.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

18 milyon liralık bu devasa bütçenin parti kasasından mı yoksa örtülü başka kaynaklardan mı karşılandığı henüz bilinmiyor. Skandalın başrolünde yer alan Veli Ağbaba ve faturada alıcı olarak adı geçen o zamanki CHP Malatya İl Başkanlığı, olayın basına sızmasının ardından resmi beyanat vermedi.

İLGİLİ GAZETEDEN AÇIKLAMA

Battalgazi Gazetesi İmtiyaz Sahibi Erdal Öztürk ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında CHP Malatya İl Başkanlığında yaşanan il başkanlığı tartışmaları kamuoyunun gündemindeki yerini korumaktadır. Bu süreçte, gece yarısı çilingir yardımıyla parti binasının kapılarını açtırarak il başkanlığı binasına giren ve göreve atanan Hakan Satılmış, göreve başlama şekli nedeniyle kamuoyunda ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Başkan, geçtiğimiz hafta beni, 11 Aralık 2025 tarihinde sehven hatalı düzenlenen bir faturayla ilgili telefonla aramıştır. Kendisine açıkça ifade ettiğim üzere; söz konusu faturada gazetenin birim fiyatı yanlış yazılmış, hata daha sonra mali müşavir tarafından fark edilmiştir. Ancak Vergi Usul Kanunu kapsamında itiraz süresi geçmiş olduğundan, hem Battalgazi gazetesi hem de CHP Malatya İl Başkanlığı bu hatalı faturayı muhasebe kayıtlarına almamış, işlem görmemiştir. Dahası, CHP Malatya İl Başkanlığı, hatalı faturanın numarasını da belirterek banka aracılığıyla gerçek tutar olan 18 bin TL'yi tarafımıza ödemiştir. Yani ortada ne 18 milyon liralık bir ödeme ne de kamuoyuna yansıtıldığı gibi herhangi bir usulsüzlük bulunmaktadır. Buna rağmen Satılmış Başkan, konunun gerçek mahiyetini benden dinlemiş olmasına rağmen yaklaşık bir hafta sonra basına ve kamuoyuna ‘18 milyon liralık fatura bulduk’ şeklinde gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapmıştır. Kendisine, ‘Konunun doğrusunu bildiğiniz halde neden böyle bir açıklama yaptınız?’ diye sorduğumda ise bana verdiği cevap, ‘Ben bunu siyaseten kullanırım’ olmuştur. Temiz siyaset söylemleriyle kamuoyunun karşısına çıkanların; gerçeği bildikleri halde kamuoyunu yanıltan, iftira niteliğinde algı oluşturan ve etik değerlerle bağdaşmayan açıklamalar yapmaları kabul edilemez. Bu nedenle Hakan Satılmış'ı, iddialarının arkasında durmaya davet ediyorum. Eğer kamuoyuna açıkladığı iddiaların doğru olduğuna inanıyorsa, ödeme dekontlarını ve ilgili belgeleri eksiksiz şekilde kamuoyuyla paylaşmalıdır. Aksi halde ortaya attığı iddiaların sorumluluğu tamamen kendisine aittir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir kez daha ifade ediyorum ki; Aralık 2025'te gerçekleştirdiğim özel röportaj haberi kapsamında CHP Malatya İl Başkanlığına 375 adet Battalgazi gazetesi, adet fiyatı 40 TL olmak üzere toplam 18 bin TL (KDV dahil) bedelle teslim edilmiştir. Tarafıma yapılan ödeme de bu tutar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Vergisel yükümlülüklerim bugüne kadar eksiksiz yerine getirilmiş olup, söz konusu faturaya ilişkin matrah ve vergi işlemleri de 18 bin TL üzerinden düzenlenmiştir. Hatalı düzenlenen ilk faturaya ise daha sonra ‘Sehven yanlış kesilmiştir’ ibaresi eklenerek gerekli muhasebe işlemleri yapılmıştır. Öte yandan, ajansımıza ait fatura bilgilerinin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı şekilde kamuoyuyla paylaşılması nedeniyle uğradığım mağduriyetin giderilmesi amacıyla sorumlular hakkında gerekli hukuki süreci başlatacağımı da kamuoyuna saygıyla bildiririm.”