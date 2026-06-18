Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle mülki idare amirlikleri kadrolarında gerçekleştirilen değişimler neticesinde, Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yeni bir dönem başladı. Aydın - Buharkent Kaymakamı olarak görev yapmaktayken Malatya - Yazıhan Kaymakamlığına atanan Abdullah Emre Özefe, ilçedeki mülki idare amirliği görevini devraldı.

FARKLI ŞEHİRLERDE EĞİTİM HAYATI

Yazıhan’ın yeni kaymakamı Abdullah Emre Özefe, 1996 yılında dünyaya gözlerini açtı. İlk, orta ve lise öğrenimini Türkiye'nin farklı bölgelerinde; sırasıyla Giresun'un Görele, Mersin'in Erdemli ve İstanbul'un Sultanbeyli ilçelerinde başarıyla tamamladı. Yükseköğrenimini ise 2020 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olarak tamamladı.

MÜLKİ İDARE KARİYERİ VE GÖREV GEÇMİŞİ

Meslek hayatına adım attığı andan itibaren kısa sürede önemli sorumluluklar üstlenen Abdullah Emre Özefe'nin kariyer basamakları şu şekilde:

2021 yılında Adıyaman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine ilk adımını attı.

Sırasıyla Bilecik'in Yenipazar ve Amasya'nın Hamamözü ilçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini başarıyla yürüttü.

Saha tecrübesini artırmak adına Karaman Vali Yardımcısı Vekilliği görevinde bulundu.

İlk asil kaymakamlık görevine 2 Kasım 2024 tarihli ve 2024/387 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Aydın - Buharkent Kaymakamı olarak atandı.

İyi derecede İngilizce bilen Kaymakam Özefe, evlidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aydın’daki başarılı mesaisinin ardından Malatya’nın Yazıhan ilçesine atanan Kaymakam Abdullah Emre Özefe’nin önümüzdeki günlerde ilçedeki yeni görevine başlaması bekleniyor.