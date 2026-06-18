Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya yenilerek turnuvaya şanssız bir başlangıç yapan ay-yıldızlı ekip, gruptan çıkma umutlarını korumak adına Paraguay karşısında sahaya çıkıyor. İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetimindeki milliler, California'da oynanacak bu zorlu karşılaşmada sahadan 3 puanla ayrılıp gruptaki ilk puanlarını hanesine yazdırmak istiyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen müsabaka öncesinde spor tutkunları internet üzerinden "Türkiye Paraguay maçı muhtemel 11'leri", "TRT 1 canlı yayın izle" ve "2026 Dünya Kupası Türkiye'nin grubu" gibi konuları mercek altına aldı. İşte turnuvadaki bu kritik viraj öncesinde takımların son durumu, hakem kadrosu ve muhtemel kadro kurguları.

TÜRKİYE - PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci sınavı olan Paraguay karşılaşması, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü oynanacak. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde bulunan Levi’s Stadyumu’nun (San Francisco Bay Area Stadyumu) ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma, iki ülke arasındaki saat farkı nedeniyle Türkiye saati ile sabaha karşı 06.00’da başlayacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Gruptaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 kaybeden Türkiye ile ilk maçında ev sahibi ABD'ye 4-1 mağlup olan Paraguay'ın bu kritik kapışması şifresiz olarak ekrana gelecek. Futbolseverler, millilerin gruptaki bu tamam mı devam mı mücadelesini televizyon başında TRT 1 ekranlarından, dijitalde ise Tabii platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak takip etme imkanı bulacak.

A MİLLİ TAKIM PARAGUAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Kritik karşılaşma öncesinde A Milli Takım'da sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. San Jose'de gerçekleştirilen son antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan millilerde kaptan Hakan Çalhanoğlu da takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle çıkması bekleniyor.

İşte ay-yıldızlı ekibin Paraguay karşısındaki muhtemel 11'i:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Mert Müldür, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu

Orta Saha: Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü

Hücum Hattı: Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Kenan Yıldız

Forvet: Kerem Aktürkoğlu

İKİ TAKIM ARASINDAKİ İLK RESMİ MAÇ: MİLLİLER 653. RANDEVUDA

Türkiye ile Paraguay, futbol tarihinde bugüne kadar hiç resmi bir müsabakada karşı karşıya gelmedi. İki ülke arasındaki tek karşılaşma 17 Haziran 1995 tarihinde özel bir maç olarak oynandı ve bu mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Dolayısıyla bu turnuvadaki randevu, iki takım arasındaki ilk resmi maç olarak kayıtlara geçecek.

Paraguay karşılaşmasıyla birlikte tarihinin 653. maçına çıkacak olan A Milli Takım, geride kalan 652 müsabakada 259 galibiyet, 151 beraberlik ve 242 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 903 kez havalandıran milliler, kalesinde ise 929 gol gördü. Öte yandan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella da ay-yıldızlı ekibin başında 35. kez kulübedeki yerini alacak. El Salvador Futbol Federasyonu’ndan Ivan Barton'ın yöneteceği bu zorlu mücadelede milliler, galibiyet serisini başlatmayı hedefliyor.