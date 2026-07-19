Malatya’nın sosyal ve kültürel hayatına büyük bir canlılık kazandıran 2. Geleneksel Fethiye Gençlik ve Halk Festivali, Yazıhan ilçesinde muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi. Hem Yazıhan halkının hem de dışarıdan gelen binlerce misafirin büyük beğenisini kazanan festival, kültürel değerlerin yaşatılması adına anlamlı bir buluşma noktası haline geldi.

Protokolden Net Mesaj: "Toplumsal Dayanışma Güçleniyor"

Festivalin açılışında konuşan protokol üyeleri, bu tür geniş katılımlı organizasyonların kültürel mirasın geleceğe aktarılması ve toplumsal bağların kuvvetlenmesi açısından taşıdığı büyük öneme dikkat çekti.

Bölge liderlerini ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren dev programa şu isimler katılım sağladı:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın

Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer

TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu

Malatya İli Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın

Çok sayıda davetlinin katıldığı alanda, festival boyunca yapılan tüm konuşmalarda birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu en net şekilde ön plana çıktı.

Renkli Etkinlikler ve Sosyal Programlar Büyük Beğeni Topladı

Katılımcıların yoğun ilgisiyle dolup taşan festival alanında, gün boyunca birbirinden renkli görüntüler sahnelendi. Çeşitli kültürel etkinlikler ve özel sosyal programlarla vatandaşlar hem eğlendi hem de özlenen festival coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yetkililer organizasyonun başarıyla hayata geçmesinde büyük emeği olan başta Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ve Fethiye Mahalle Muhtarı İsmail İnce olmak üzere, katkı sunan tüm isimlere teşekkürlerini ileterek festivalin bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti. Hafızalarda yer edinen bu dev organizasyon, katılımcılardan tam not alarak sona erdi.