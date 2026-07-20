Malatya'da alternatif ürünler arasında kalitesi ve getirisiyle öne çıkan çerezlik ayçiçeğinde hasat heyecanı yaşanıyor. Yazıhan ilçesindeki üreticiler, ağustos ayı sonunda başlayacak dev hasat için hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, Boztepe Barajı'nın 2020 yılında sulamaya açılmasıyla birlikte Yazıhan Ovası'nda ürün deseninin köklü bir şekilde değiştiğini vurguladı. Ovada artık kayısı yerine iklim şartlarına uyumlu ve getirisi yüksek alternatif ürünlerin öne çıktığını belirten Kılınç, çerezlik ayçiçeğinin bu dönüşümün en güçlü simgesi haline geldiğini söyledi.

Artan don riski ve iklim değişikliği nedeniyle kayısı üretiminin daha yüksek rakımlı bölgelere kaydığını ifade eden Kılınç; ovada pancar, yonca, karpuz, kavun ve sebze üretiminin yanı sıra çerezlik ayçiçeğinin hızlı bir yükselişe geçtiğini kaydetti.

Dev Firmalar Şimdiden Sıraya Girdi

Yazıhan Ovası'nda yetiştirilen çerezlik ayçiçeğinin dolgunluk ve kalibre bakımından standartların çok üzerinde bir kaliteye ulaştığına dikkat çekildi. Bu yüksek kalite sayesinde sektörün önde gelen ulusal firmaları, daha ürünler tarladayken bölgedeki üreticilerle alım bağlantılarını kurmaya başladı.

Bu yıl yaklaşık 15 bin dekarlık alanda ekimi yapılan çerezlik ayçiçeğinde, ilkbaharda etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle ekimler gecikse ve bitki gelişimi biraz yavaş ilerlese de hasat için ağustos ayı sonu işaret ediliyor.

Hem Suyu Korumada Hem Kazançta "Siyah Altın"

Çerezlik ayçiçeğinin bölge için adeta "siyah altın" değerinde olmasının en önemli nedenlerinden biri de su tüketimi. Yonca ve pancara kıyasla çok daha az su isteyen ayçiçeği, kıt su kaynaklarının verimli kullanılması açısından üreticiye büyük avantaj sağlıyor.

Üreticilerin en büyük beklentisinin ise pazarda istikrarlı bir fiyat yapısı olduğunu belirten Yunus Kılınç; fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesi, yurt içinde yeterli üretimi bulunan ürünlerde ithalatın sınırlandırılması ve yerli üreticinin koruma altına alınması çağrısında bulundu.