Türkiye’nin en büyük toplumsal sorunlarından biri olan gıda israfı, Busabah Medya objektiflerine yansıyan kareyle bir kez daha gözler önüne serildi. Bir tarafta henüz taze olmasına, yenilebilecek durumda bulunmasına rağmen tonlarca sebze ve meyvenin düşüncesizce çöpe atılması; diğer tarafta ise o çöplerin arasından ailesine yiyecek götürmeye çalışan küçük çocukların bulunduğu fotoğraf görenlerin yüreğini sızlatıyor.

Abdurrahman Gazi Sokakta İnsanlık Sınavı

Malatya’nın işlek noktalarından Abdurrahman Gazi Sokak’ta yaşananlar adeta bir insanlık sınavı niteliğindeydi. Çöp konteynerinin içine atılan sebze ve meyveleri tek tek ayıklayan küçük bir kız ve kardeşi çevredekilerin boğazını düğümledi.

Bir Tarafta Lüks İsraf, Diğer Tarafta Yaşam Mücadelesi

Gelişigüzel sokağa ve çöpe atılan nimetlerin, bir başka insanın hayata tutunma çabası haline gelmesi toplumsal adaletsizliği ve israfın ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi.

"Tok, açın halinden anlamaz" sözünü bir kez daha hatırlatan bu acı manzara, her gün çöpe giden tonlarca ekmek ve gıdanın aslında kimlerin hakkı olduğunu bir kez daha sorgulattı.