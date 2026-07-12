Malatya’yı TFF 3. Lig 3. Grup’ta temsil edecek olan Malatya Yeşilyurtspor, 2026-2027 sezonu öncesinde kadrosunu güçlendirmeye jet hızıyla devam ediyor. Kaleyi sağlama almak isteyen yeşil-beyazlı yönetim, son olarak Silifke Belediyespor forması giyen 23 yaşındaki genç ve yetenekli eldiven Halil Bağcı’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, genç file bekçisiyle kesin olarak anlaşma sağlandığı belirtilirken, yeni sezonda yeşil-beyazlı forma altında büyük başarılara imza atacağına olan inanç vurgulandı.

Avrupa’dan Süper Lig’e Uzanan Sıra Dışı Bir Kariyer

4 Nisan 2003 Gaziantep doğumlu olan Halil Bağcı, Türk futbolunda son dönemde dikkat çeken kaleciler arasında yer alıyor. Futbol altyapısını Türkiye’nin köklü ekiplerinden MKE Ankaragücü’nde alan başarılı eldiven, henüz genç yaşta radikal bir kararla Finlandiya’nın en büyük kulüplerinden HJK Helsinki’ye transfer olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Finlandiya’da Klubi 04 ve SalPa formaları giyerek Avrupa futbolunun sertliğini ve disiplinini yerinde gören Bağcı, yurt dışı deneyimiyle scout ekiplerinin listesine girdi.

Ocak 2024’te yeniden Türkiye’ye dönerek Süper Lig ekibi Gaziantep FK ile sözleşme imzalayan yetenekli kaleci, gelişimini sürdürmesi amacıyla kiralık gönderildi. Geçtiğimiz 2025-2026 sezonunu Silifke Belediyespor’da geçiren 23 yaşındaki file bekçisi, burada çıktığı 6 resmi maçın 2’sinde kalesini gole tamamen kapatarak yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

1.97’lik Dev ile Kalede Geçilmez Duvar

Malatya Yeşilyurtspor teknik heyetinin bu transferde özellikle ısrarcı olduğu öğrenildi. 1.97 metrelik devasa boyuyla hava toplarında mutlak bir hakimiyete sahip olan Halil Bağcı, aynı zamanda çizgi üzerindeki refleksleriyle de biliniyor. Hem yurt dışı hem de Türkiye profesyonel liglerindeki deneyimi sayesinde Yeşilyurtspor’un kaleci rotasyonunda rekabeti üst seviyeye çıkaracak.

Yeni sezonda mutlak üst sıraları ve şampiyonluğu hedefleyen Malatya temsilcisi, hem genç hem de tecrübeli isimleri harmanladığı kadrosuyla taraftarına seyir zevki yüksek bir takım izletmeyi amaçlıyor. Halil Bağcı transferi, camiada ve taraftarlar arasında şimdiden büyük heyecan yaratmış durumda.