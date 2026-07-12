Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, şehir genelinde bugün yaşamını yitiren vatandaşlarımızın bilgilerini paylaştı. 12 Temmuz itibarıyla ebediyete uğurlanan merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz.

Bugün yolu Şehir Mezarlığı ve Doğanşehir'e düşecekler ile yakınlarına taziye ziyaretinde bulunmak isteyenler için mahalle mahalle taziye adresleri ve vefat ilanlarının detayları şu şekilde:

1.İbrahim Kurhan (65)

Taziye Adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

2. Ayşe Karabaş (79)

Taziye Adresi: Çöşnük Mahallesi, Battalgazi/Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

3. Şükrü Kelepçe (64)

Taziye Adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

4. Hıdır Giriş (71)

Taziye Adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi/Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

5. Türkan İnanç (94)

Taziye Adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

6.Zeki Müdüroğlu (86)

Taziye Adresi: Alişar Mahallesi, Battalgazi/Malatya

Defin Yeri: Şehir Mezarlığı

7.Hamza Canpolat (65)

Taziye Adresi: Elmalı Mahallesi, Doğanşehir/Malatya

Defin Yeri: Elmalı Mahallesi Mezarlığı