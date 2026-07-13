Malatya yeni haftaya adeta kavurucu bir sıcak dalgasıyla adım atıyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre, kent genelinde yaz mevsiminin en bunaltıcı günlerinden biri yaşanacak. Termometrelerin bazı ilçelerde 39 dereceye kadar tırmanacağı belirtilirken, uzmanlar günün en tehlikeli saat aralığını işaret ederek vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Saat Verdi: İşte En Riskli Saat Dilimi!

Hava tahmin uzmanları, Malatya genelinde sıcaklıkların zirve yapacağı kritik saat aralığını 11.00 ile 16.00 arası olarak duyurdu. Güneş ışınlarının dik açıyla geleceği bu saatlerde, mecbur kalınmadıkça doğrudan güneş altında bulunulmaması gerektiği vurgulandı. Özellikle güneş çarpması riskine karşı vatandaşların gölge alanları tercih etmesi ve sıvı tüketimini artırması hayati önem taşıyor.

İlçe İlçe 13 Temmuz Malatya Hava Durumu Tahminleri

Malatya'nın ilçelerinde 13 Temmuz Pazartesi günü beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde listelendi:

Malatya Merkez: Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 36°C

Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 36°C Battalgazi: Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 36°C

Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 36°C Yeşilyurt: Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 36°C

Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 36°C Doğanyol: Sıcak – En Düşük: 22°C / En Yüksek: 39°C

Sıcak – En Düşük: 22°C / En Yüksek: 39°C Yazıhan: Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 39°C

Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 39°C Kale: Sıcak – En Düşük: 22°C / En Yüksek: 38°C

Sıcak – En Düşük: 22°C / En Yüksek: 38°C Pütürge: Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 38°C

Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 38°C Darende: Sıcak – En Düşük: 14°C / En Yüksek: 37°C

Sıcak – En Düşük: 14°C / En Yüksek: 37°C Akçadağ: Sıcak – En Düşük: 17°C / En Yüksek: 36°C

Sıcak – En Düşük: 17°C / En Yüksek: 36°C Arapgir: Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 35°C

Sıcak – En Düşük: 20°C / En Yüksek: 35°C Doğanşehir: Sıcak – En Düşük: 14°C / En Yüksek: 35°C

Sıcak – En Düşük: 14°C / En Yüksek: 35°C Hekimhan: Sıcak – En Düşük: 16°C / En Yüksek: 35°C

Sıcak – En Düşük: 16°C / En Yüksek: 35°C Arguvan: Az Bulutlu – En Düşük: 19°C / En Yüksek: 34°C

Az Bulutlu – En Düşük: 19°C / En Yüksek: 34°C Kuluncak: Açık – En Düşük: 12°C / En Yüksek: 34°C

Kimler Risk Altında? Ne Yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı ve yerel yetkililer, aşırı sıcakların tetikleyebileceği sağlık sorunlarına karşı uyarılarda bulundu. Özellikle tansiyon, kalp, şeker ve astım gibi kronik rahatsızlığı olan kişilerin, yaşlıların ve çocukların bu saatlerde dışarı çıkmaması öneriliyor. Dışarıya çıkmak zorunda olanların ise açık renkli, pamuklu giysiler giymesi ve mutlaka şapka ya da şemsiye kullanması tavsiye ediliyor.