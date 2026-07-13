Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ve İslam alimlerinin açıklamalarına göre, "gizli şirk" olarak da adlandırılan riyanın ibadetler üzerindeki etkisi şunlardır:

Tanımı (Gösteriş): Riya; Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri, iyilikleri ve güzel davranışları insanlara yaranmak, övgü almak veya menfaat sağlamak amacıyla yapmaktır.

Riya; Allah rızası için yapılması gereken ibadetleri, iyilikleri ve güzel davranışları insanlara yaranmak, övgü almak veya menfaat sağlamak amacıyla yapmaktır. İhlası Yok Eder: İslam'da amellerin kabul olmasının ilk şartı ihlastır (yalnızca Allah rızasını gözetmek). İbadete gösteriş duygusu karıştığı an, o ibadetin özündeki ihlas kaybolur.

İslam'da amellerin kabul olmasının ilk şartı ihlastır (yalnızca Allah rızasını gözetmek). İbadete gösteriş duygusu karıştığı an, o ibadetin özündeki ihlas kaybolur. Amelleri Boşa Çıkarır: Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde, sırf gösteriş için yapılan ibadetlerin ve sadakaların Allah katında bir değerinin olmadığı, hatta sahibine günah getireceği açıkça bildirilmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde, sırf gösteriş için yapılan ibadetlerin ve sadakaların Allah katında bir değerinin olmadığı, hatta sahibine günah getireceği açıkça bildirilmiştir. Kurtulmanın Yolu: Riyadan korunmanın en etkili yolu, nafile ibadetleri ve hayırları mümkün mertebe gizli yapmak; farz ibadetlerde ise sadece Allah'ın rızasına odaklanarak kalbi niyetleri sık sık gözden geçirmektir.

13 Temmuz 2026 Malatya Güncel Ezan Vakitleri Listesi

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre bugün Malatya'da yaşayan vatandaşların ibadetlerini eda edecekleri güncel namaz saatleri sırasıyla şu şekildedir:

İmsak: 03:21

03:21 Güneş: 05:07

05:07 Öğle: 12:37

12:37 İkindi: 16:30

16:30 Akşam: 20:00

20:00 Yatsı: 21:37

Busabah Medya ailesi olarak tüm okurlarımıza niyetlerin halis olduğu, huzurlu, samimi ve dualarla dolu bir pazartesi günü dileriz