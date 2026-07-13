Sağlık problemleri nedeniyle gece saatlerinde ilaç temin etmek zorunda kalan Malatyalılar için nöbetçi eczane arayışı başladı. Vatandaşların acil durumlarda vakit kaybetmeden en yakın eczaneye ulaşabilmesi amacıyla Malatya Eczacı Odası tarafından 13 Temmuz 2026 nöbetçi eczaneler listesi paylaşıldı. Bu gece Malatya Merkez’de 4, Eski Malatya’da ise 1 eczane vatandaşlara kesintisiz hizmet verecek.

İşte acil durumlarda kapı kapı aramadan, kolayca ulaşabileceğiniz Malatya nöbetçi eczanelerinin tam listesi:

Malatya Merkez Nöbetçi Eczane Adres ve Telefonları

Sevgi Eczanesi Adres Tarifi: İzzetite Mah. Mücelli Cad. No:6/B (Valilik yanı, Yeşil Sinema karşısı) İletişim Telefonu: 0542 726 58 44

Başak Eczanesi Adres Tarifi: Hastane Cad. Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı İletişim Telefonu: 0533 325 20 24

Gürsoy Park Eczanesi Adres Tarifi: İnönü Mah. Çevre Sok. No: Z-6 Malatya Park AVM Meydanı İletişim Telefonu: 0530 164 02 56

Kuyuönü Eczanesi Adres Tarifi: Aşağıbağlar Mah. 7. Noterlik Karşısı, Kuyuönü Malet'ten 100 Metre Aşağısı İletişim Telefonu: 0422 504 16 16



Eski Malatya Nöbetçi Eczane Bilgisi

Arı Eczanesi Adres Tarifi: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi (Eskimalatya Semt Polikliniği Karşısı) İletişim Telefonu: 0534 686 37 03

