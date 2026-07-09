Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Eczacı Odası verilerine göre, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü (bugün) ve gece boyunca hizmet verecek Battalgazi ve Yeşilyurt nöbetçi eczanelerinin tam listesi netleşti. Sağlık sorunu yaşayan ve acil ilaç temin etmesi gereken vatandaşlar için işte ilçe ilçe, adres ve telefon detaylarıyla Malatya'da bugünkü nöbetçi eczaneler:
AHMET EKEN ECZANESİ (24 Saat Açık)
Adres: Akpınar Çevreyolu Girişi (Eski Akkoza Otel Yanı, Ömer Efendi Tatlıcı Karşısı) / Battalgazi
Telefon: 0507 484 53 73
NUR ECZANESİ (24 Saat Açık)
Adres: Yıldıztepe Mah. Yeşilçam Cad. Yeşilçam Sosyal Tesisi Karşısı No:28 / Battalgazi
Telefon: 0422 502 55 55
AKSU ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği Karşısı) / Battalgazi
DURAK ECZANESİ (24 Saat Açık)
Adres: İnönü Mah. İstasyon Cad. İl Emniyet Müdürlüğü Kavşağı, Tren Garı Girişi No:30/B Selçuk Apt. / Yeşilyurt
Telefon: 0531 502 96 98
ERDEM ECZANESİ (24 Saat Açık)
Adres: Gözde Akademi Hastanesi Arkası, Fırın Ertan Karşısı / Yeşilyurt
Telefon: 0507 648 36 13