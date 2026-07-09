Malatya, yarın önemli bir kabine üyesini ağırlamaya hazırlanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kentteki yerel yönetimler, siyasi temsilciler ve iş dünyasıyla bir araya gelmek amacıyla yarın (10 Temmuz Cuma) Malatya’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakanlığın vizyon projeleri ve kentteki güncel çalışmaların ele alınacağı ziyaret, gün boyu sürecek yoğun bir diplomasi trafiğine sahne olacak.

Resmi Temaslar Valilik Ziyaretiyle Başlıyor Bakan Işıkhan’ın Malatya programı, sabah saatlerinde kent protokolüyle buluşarak başlayacak. Saat 10.00’da Malatya Valiliğini ziyaret edecek olan Bakan Işıkhan, burada şeref defterini imzaladıktan sonra şehirde yürütülen kamu yatırımları ve bakanlığın kentteki faaliyetleri hakkında brifing alacak. Ardından saat 11.00’de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçerek yerel yönetimlerin projelerini yerinde inceleyecek ve belediye çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunacak.

Siyasi Kulislere Ziyaret ve Sanayi Hamlesi Resmi kurum temaslarının ardından saat 12.00’de AK Parti Malatya İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Prof. Dr. Vedat Işıkhan, burada teşkilat mensupları ve partililerle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirecek. Öğleden sonraki programında ise Malatya’nın üretim ve istihdam gücüne katkı sağlayacak önemli bir yatırıma destek verecek. Bakan Işıkhan, saat 17.00’de gerçekleştirilecek olan Fabrika Açılış Programı’na katılarak fabrikanın açılış kurdelesini kesecek.

Günün son programında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Malatya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Saat 19.00’da düzenlenecek olan MÜSİAD Gala Yemeği’ne katılacak olan Bakan Işıkhan, burada iş insanlarına hitap ederek istihdam, üretim ve ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulunacak. Gala yemeğinin ardından Bakan Işıkhan'ın Malatya'daki yoğun programı sona erecek.

Bakan Işıkhan’ın 10 Temmuz Cuma günü Malatya programı

10.00: Malatya Valiliği ziyareti

11.00: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyareti

12.00: AK Parti Malatya İl Başkanlığı ziyareti

17.00: Fabrika açılış programı

19.00: MÜSİAD gala yemeği