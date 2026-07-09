Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar öncülüğünde hazırlanan bilimsel çalışma yıllardır atıl durumda kalan doğal bir kaynağı gün yüzüne çıkardı. Üniversitenin Ali Nihat Gökyiğit Araştırma Merkezi kampüsündeki ağaçlardan dökülen çiçekler özel bir yöntemle toplanarak tıbbi çay formatında harmanlandı. Geliştirilen ürün antioksidan değerleriyle pek çok hastalığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturuyor.

HASAT EDİLİP IHLAMUR GİBİ KURUTULUYOR

Kestane ağacının üreme döngüsünde kritik rol oynayan çiçeklerin toplanma süreci büyük bir titizlikle yönetiliyor. Bitkinin yapısında dişi ve erkek püsküller bir arada bulunuyor. Erkek püsküller tozlanma görevini tamamladıktan hemen sonra kuruyarak toprağa düşüyor. Araştırma ekibi yere dökülen bu parçaları ziyan etmeden işleme alıyor.

Prof. Dr. Serdar süreci, "Kestane ağaçlarının çiçeklerinde hasat yapıyoruz. Kestane çiçekleri tozlanma için çok önemlidir. Hem dişi hem erkek püskülleri var. Erkek çiçek püskülleri şu an tam çiçeklenme dönemindedir. Çiçeklenme bitince bunlar yere düşüyor. Yere düştükten sonra biz bunları hasat ediyoruz. Ihlamur gibi kurutuyoruz. Çok değerli bir çayı var." sözleriyle özetledi.

KESTANE BALINA GÜÇLÜ BİR ALTERNATİF

Laboratuvar analizleri kestane çiçeğinden elde edilen çayın insan bedenine sağladığı katkıyı net biçimde kanıtladı. İçecek yüksek antioksidan oranları sayesinde öksürük ve benzeri solunum yolu rahatsızlıklarında onarıcı bir işlev üstleniyor.

Üniversite yönetimi bu şifalı bitkiyi saf haliyle paketleyip piyasaya sürüyor.

Akademisyen çalışmanın ulaştığı boyutu, "Özellikle bağışıklık sistemi için süper bir çay. Bu çayı üniversitemizde saf olarak paketleyerek satıyoruz. Fatsa Ziraat Odası bu çayı poşet çay hâline getiriyor" ifadeleriyle aktardı.

BİR BARDAK İÇİN İKİ PÜSKÜL YETERLİ

Meyve veriminin iki veya üç katı kadar çiçek döken kestane ağaçları üretimdeki hammadde sorununu bütünüyle ortadan kaldırıyor. Saf formunun yanı sıra kuşburnu ve alıç eklenerek yelpazesi genişletilen çaylar farklı tüketim seçenekleri yaratıyor.

Uzmanlar standart bir bardak demleme için sadece iki adet çiçek püskülünün kullanılmasını tavsiye ediyor.

Kestane çiçeği sıcak suyla buluştuğunda tıpkı balında olduğu gibi kendine has buruk bir lezzet barındırıyor. Üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen testler çayın içimini kolaylaştıracak doğal formülleri belirledi.

Serdar aroma araştırmasının sonucunu, "Biz öğrencilerimize bir anket çalışması yaptık. Şöyle bir sonuç çıktı: Limon ilavesiyle o burukluk biraz daha azaldı. Hatta tarçın ilavesi yapıldığında çok daha güzel bir aroma olduğu öğrenciler tarafından ifade edildi." diyerek anlattı.