Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında, üniversitelerin akademik işleyişinde düzenlemeye giden yeni yönetmelikler ve finans dünyasını ilgilendiren resmi ilanlar yer aldı. Öğrencilerin lisansüstü, ön lisans ve lisans süreçlerini doğrudan etkileyen bu kararlar yürürlüğe girdi.

İşte 9 Temmuz 2026 tarihli Resmî Gazete’de yer alan tüm kritik başlıklar:

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Bursa Teknik Üniversitesi Gelişmesi: Bursa Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmen yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte lisansüstü programların işleyişinde yeni bir dönem başladı.

Fenerbahçe Üniversitesi Gelişmesi: Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. İlgili fakülte ve yüksekokullardaki eğitim süreçleri bu yeni güncellemeye göre yürütülecek.

İLÂN BÖLÜMÜ

Resmî Gazete’nin ikinci kısmını oluşturan İlân Bölümü'nde ise ekonomik ve kurumsal işleyişe dair şu resmi duyurular kendine yer buldu:

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları: Resmi kurumların mal, hizmet ve yapım işlerine yönelik güncel ihale ilanları.

b - Çeşitli İlânlar: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından günlük olarak ilan edilen resmi döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değer tablosu.

Yayımlanan yeni üniversite yönetmelikleri, resmi duyuru tarihi olan bugünden itibaren geçerli sayılarak uygulamaya konulmuştur.